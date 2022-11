Melatonina, todo lo que debes saber de ella antes de tomarla

Si saliésemos a la calle y preguntásemos qué es la melatonina, la gran mayoría nos dirían que es algo que tiene que ver con el sueño, pero pocos saben exactamente lo que es. Y eso que en los últimos tiempos no son pocos los anuncios que prometen un descanso reparador simplemente tomando un comprimido de esta hormona. Una publicidad dirigida especialmente a los más de cuatro millones de españoles que, según la Sociedad Española de Neurología, tienen problemas relacionados con el sueño. Ahora, antes de dar a conocer los beneficios de tomar suplementos de melatonina si no se concilia bien el sueño hay que conocer más a fondo esta hormona.

¿Qué es la melatonina?

Es una hormona que segrega la glándula hipófisis. Su función es la de provocarnos somnolencia, es la hormona que nos envía a la cama y regula nuestro reloj interno o ritmo circadiano. Cuando se hace de noche y nuestro cerebro se percata de ello comienza a segregarla, pero este proceso puede verse fácilmente alterado por los estímulos que nos rodean.

La producción de esta hormona es muy sensible, y simplemente los estímulos de luz artificial o el realizar actividad física cuando cae el sol pueden provocar que nuestra hipófisis deje de producirla. Este es uno de los motivos por los que no se aconseja utilizar pantallas antes de irnos a la cama, ya que nos costará más conciliar el sueño. La oscuridad y el reposo, por el contrario, favorecen su producción.

¿Funcionan realmente las pastillas de melatonina?

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha recabado suficiente evidencia científica como para considerar que la melatonina, ingerida de forma artificial en comprimidos, ayuda a disminuir el tiempo que necesitamos para conciliar el sueño y a aliviar el conocido jet lag, esa sensación de desfase horario que muchos viajeros experimentan cuando realizan un viaje que suponga un importante cambio horario.

Por ello, se sabe que estos suplementos pueden mejorar la conciliación del sueño y ayudarnos a recuperar el ritmo biológico de sueño-vigilia en pacientes que trabajan a turnos (especialmente de noche), en personas que sufren alteraciones del ritmo circadiano por viajes de placer o por trabajo, en pacientes con síndromes de retraso o adelanto de la fase del sueño, en personas mayores de 60 años con una inadecuada secreción de melatonina y en pacientes a los que les cuesta conciliar el sueño. En estos y otros casos, y por tratarse de una hormona, debería tomarse siempre tras consultarlo con un profesional sanitario.

¿Cuánto tiempo dura el efecto de la melatonina en nuestro cuerpo?

Lo normal cuando incluimos un suplemento de melatonina en nuestra rutina de descanso es que su efecto dure toda la noche. Por lo que nos ayudará no sólo a conciliar el sueño más rápidamente, sino también contribuirá a que lo mantengamos toda la noche.

Con el transcurso de las horas y de la noche, la producción natural de nuestro cuerpo de melatonina se reducirá, favoreciendo a que el efecto del suplemento desaparezca por la mañana al despertar.

¿La melatonina me producirá cansancio y somnolencia al día siguiente?

La respuesta es no, la melatonina solamente te ayuda a conciliar el sueño más rápidamente y a descansar mejor toda la noche, favoreciendo la calidad del sueño y el descanso. Por lo que es erróneo pensar que la somnolencia o el cansancio es un efecto secundario de la melatonina.

¿Puede generar dependencia?

A diferencia de lo que suele suceder con los clásicos medicamentos que se toman para dormir, por lo que sabemos es muy poco probable que una persona se vuelva dependiente de la melatonina para conseguir conciliar el sueño. Lo que sí puede aparecer es cierta tolerancia, es decir, que su efecto pierda intensidad por tomarla de forma continuada.

¿Pueden tomarla los niños?

La Asociación Española de Pediatría recomienda que el uso de melatonina en niños sea siempre bajo la supervisión de su pediatra, que fijará la dosis y la duración del tratamiento. Esto es debido principalmente a que se desconocen los posibles efectos secundarios sobre los niños a largo plazo.

¿Se necesita receta médica para conseguirla?

No. En España los comprimidos de melatonina están considerados suplementos alimenticios y por ello son de venta libre. Esto se debe a que no superan los 2 miligramos de hormona por comprimido, por encima de esta cifra ya se considerarían medicamento y necesitarían receta. Legalmente sería como comprar un multivitamínico o unas pastillas para fortalecer el cabello. Como curiosidad, en Estados Unidos se venden libremente en concentraciones superiores (3 mg) y por ello no son pocos los españoles que las adquieren allí.