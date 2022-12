El Día de los Santos Inocentes es una de las festividades más típicas de la temporada navideña. Este día hay que estar con los ojos bien abiertos, ya que todo el mundo está expuesto a recibir alguna broma tanto de conocidos como de desconocidos. Pero ¿cuál es el origen del Día de los Santos Inocentes? ¿Qué se celebra? Y ¿por qué se hacen bromas?

Puede que más de uno disfrute como un niño el Día de los Inocentes, que se celebra especialmente en Latinoamérica y España, sin saber que, en el origen de esta celebración, lo que hay es una historia oscura de crueldad y muerte que nada tiene que ver con el humor, pero sí mucho con la inocencia.

Herodes, los Reyes Magos y el relato bíblico de una matanza cruel

El origen cristiano del Día de los Inocentes hay que buscarlo en el Evangelio de Mateo, uno de los libros del Nuevo Testamento en el que se relata la vida de Jesús. Resulta que unos sabios provenientes de Oriente —a quienes posteriormente se conocieron como los Reyes Magos— anunciaron que estaba por nacer el mesías que, según las profecías, llegaría a ser el rey de Israel. Y que tenían intención de ir a adorarlo.

Herodes el Grande, entonces rey de Judea por mandato del Imperio romano— les dijo que, cuando lo encontraran, le avisaran dónde estaba para poder ir él también a adorarlo. Sin embargo, en realidad lo que quería era matarlo, temeroso de poder perder su poder en manos de este bebé.

Luego de conocer y adorar a Jesús, advertidos por una revelación, los sabios decidieron no informar a Herodes. Y entonces "al darse cuenta Herodes de que había sido burlado por los magos, montó en cólera y mandó matar a todos los niños que había en Belén, en toda la comarca, de dos años para abajo, conforme al tiempo que había cuidadosamente averiguado de los magos", relata la Biblia.

¿Qué pasó mientras tanto con Jesús? El relato bíblico dice que un ángel se le apareció a José en sueños y le dijo que huyera con el bebé y la madre a Egipto para evitar que Herodes lo matara. Con el tiempo, los niños muertos por orden de Herodes en Belén se convirtieron en "Santos Inocentes" y mártires para los cristianos.

¿Cuántos eran? A lo largo de la historia se han manejado cifras completamente diferentes. La liturgia griega, por ejemplo, hablaba de la muerte de 14.000 varones, número que ascendía a 64.000 para los sirios y a 144.000 entre autores de la Edad Media. Sin embargo, los autores modernos, establecieron cifras muy inferiores que oscilan entre los seis y los 20, teniendo en cuenta que Belén era un pueblo pequeño.

Por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes el 28 de diciembre

Según la Iglesia Católica, el día en que Herodes mandó asesinar a los niños menores de 2 años de Belén fue 28 de diciembre, es decir, 3 días después del nacimiento de Jesús. No obstante, en los Evangelios se dice que este hecho sucedió unos días después de que los Reyes Magos visitaran al niño Jesús, es decir, unos días más tarde del 6 de enero.

Por tanto, es posible que la fecha se cambiara al 28 de diciembre, precisamente, para unir esta conmemoración con la fiesta pagana del 'Día del Obispillo' o 'Día de los Locos'. De este modo, lograron conservar la festividad pagana dándole un matiz religioso a la explicación del Día de los Santos Inocentes.

Cómo se celebra el Día de los Santos Inocentes

En Hispanoamérica y en España son muy típicas las bromas el Día de los Santos Inocentes; aunque estas pueden ser más o menos arriesgadas, hay algo que casi nunca falta, el papel en forma de hombrecito pegado a la espalda de las víctimas de estas bromas. No obstante, más allá de España y Latinoamérica, esta celebración no es tan popular, al menos no el día 28 de diciembre.

En muchas otras partes del mundo, por ejemplo en el Reino Unido o en Irlanda, se celebra el April Fools' Day, una fiesta con orígenes distintos pero con prácticas similares que toma lugar cada 4 de abril. En países como Polonia, Francia o Bélgica, esta fiesta se celebra el 1 de abril, día conocido como April's fish.

La Fiesta de los Locos

Para la Edad Media, la celebración del Día de los Inocentes coincidía con un festival popular llamado "Fiesta de los Locos" en el que se elegían un papa u obispo de broma y en el que se parodiaban los rituales eclesiásticos. En el marco del Día de los Inocentes los padres abdicaban temporalmente de su autoridad y en conventos y monasterios, se permitía a las monjas y monjes más jóvenes actuar como abadesa y abad por un día.

Las fiestas, que en su origen probablemente había sido una adaptación de la famosa Saturnalia del Imperio romano, se convirtieron en una burla de la moral y el culto cristiano, que perduró hasta el siglo XVI pese a las sanciones de la Iglesia.