Felices años 90: hola, tanga

Tanga sí. Tanga no. Parece que estoy deshojando la margarita de las que gustan de portar esta prenda. Para mí es un concepto más que olvidado. Nada cómodo (es como tener una mosca cojonera rondando el trasero). Poco higiénico. De escasa utilidad. De menos aún estética. Y no goza de buena prensa. Pero está claro que no soy objetiva y que las celebrities los prefieren finos: los tangas, obviamente. Y es que la vuelta al tiro bajo del pantalón sabe a reminiscencia de los 90: culo al aire, o la parte superior. Y en 2023 todo apunta a que esta va a ser la tendencia más estable, con o sin ola de frío. De Cristina Aguilera en 2000 a Kim Kardashian en 2018.

Ya se empieza a ver por las noches de las discotecas más osadas. Y ahora se le mete fosforito y otros colores del montón. Enseñar no viene de ahora. A lo largo del siglo XX, se desarrolló con creces y a la vista están en los libros gordos de historia de la moda. Sí, gordos y sin pedir perdón. Una paradoja: un libro gordo es lo más saludable. Una persona, no, según los especialistas. Pero vayamos al fondo de la cuestión (como dice Federico en su mañana).

Enseñar nunca ha dejado de estar de moda, pero hay épocas en las que se enseña más que en otras. Aunque nos venga una ola de frío. Enseñar es un juego de equilibrios. Un sí y no. Enseñas, pero también ocultas. Enseñas, pero tú decides. Enseñas el tanga, que deja de ser ropa interior para pasar a ser ropa exterior. Como lo es un zapato o una camiseta. Y aquí Viene perfecto el concepto de extimidad. El opuesto a intimidad. Según datos de Victoria's Secret, la firma incrementó las ventas de tangas en un 80% a principios de esa década. Y parece que el dato se va a repetir y aumentar. Pero en esta era viene con una vuelta de tuerca que veremos los próximos meses. Enseñar pero algo más. Y qué será ese más…