La vida a golpe de clicks y las 1000 casas

Dime cómo es tu casa y te diré quién eres. Mientras la moda es esa casita a cuestas que nos llevamos y nos acompaña, el interior de nuestra vivienda denota nuestra personalidad. Hace no mucho que he tenido la oportunidad de conocer a la mujer de las ‘mil casas’, Alicia García Cabrera, que antes de llegar a liderar Casa Decor, su historia ya estuvo ligada al sector lujo en Carrera y Carrera. Una joya de mujer. Por dentro y por fuera.

Y es que Casa Decor se ha convertido en un precioso desfile primaveral que aterriza en Madrid en la milla de oro, en la calle más deseada: Serrano 95. Yo, que me dedico a escribir de modos y modas, ese espacio que, durante dos meses lo conforman decenas de microcasas, se ha convertido en una fuente de inspiración. Y deseo. Mucho deseo. Ahora no solo la moda está en la calle más lujosa de Madrid, sino que también el interiorismo de vanguardia.

Desde el espacio de Miriam Alía con Bang & Olufsen, pasando por el majestuoso cuarto de baño en suite (bañera y dos duchas, libros incluidos) de Jean Porsche, el baño minimalista de Erico Navazo con Strohm Teka, la cabaña acogedora de Dosalcubo Estudio, el salón y cuarto de baño Alejandra Pombo con Cosentino, el salón inspirado en la música de Fabian Ñíguez, el salón de Raúl Martins o el cuarto de dormir de Sandra Antón (por cierto, que tiene similitudes con el Auditorio Nacional) son algunos de los proyectos protagonistas de esta edición que más brillan con su presencia. Las preciosas vajillas de Vista Alegre inundan numerosos espacios, y, una vez más, Madrid y España demuestra que nuestro modo de vivir puede ser un referente mundial. La moda también llega a los espacios donde habitamos, y eso se ve estos días con especial veracidad.

Esta semana viene cargada no sólo por la apertura de Casa Decor sino también por la polémica de Pelayo Díaz que en las redes sociales ha decidido defenderse de una "hater" que ha criticado el trabajo de influencers y él ha decidido animar a sus jefes (de Inditex) a que vean cómo se comporta en Instagram criticando el trabajo de terceros. Como los policías de balcón, pero en las redes sociales, que es esa gran calle donde todo es posible. Parece ser que la libertad de expresión sigue teniendo penalización viral, y es la típica historia que no interesa a nadie pero que, sin embargo, todos los medios se hacen eco de ella. La carne siempre interesa, y huir de los lugares comunes de clicks. Ya saben, vivimos en la era del click. Y hay modas que son dictadas en función de cómo tengas los clicks.

Al igual que el comentario de una señora sin filtros en Córdoba llamando a la reina Letizia para decirle que ellos cuatro, la familia feliz y modélica, royalperfect (el Rey y las infantas) le caen en gracia pero que el resto no. Lo dijo sin cortarse un pelo y con otras palabras que prefiero no reproducir, por respeto a la institución y los lectores de Libertad Digital, y matizando por segunda vez que en efecto, los demás no eran de su agrado. Sus motivos tendrá. ¡Vaya! dijo la reina Letizia, en un alarde de correctitud y rubor.

La reina Letizia se viste de primavera con un vestido de flores multicolor. Un look muy tendencia y sofisticado que inspirará a las invitadas esta temporada. A esas mujeres que siempre buscan parecerse a otras. Cuesta menos de 100 euros y es de una firma con la que la reina protagonizó su estilismo más controvertido y comentado de 2022. ¡Éxito asegurado!