Desmontando mitos: la mochila no causa dolor de espalda

¿El peso de la mochila del colegio o la postura al sentarse en clase pueden ser determinantes para el dolor de espalda en el futuro? Por una parte sí y por otra no. Para evitar este tipo de problemas tanto en jóvenes como en el futuro es importante adoptar medidas desde la infancia.

El dolor de espalda es un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo independientemente su edad, condición física y estilo de vida. Además, una creencia popular es que el dolor de espalda en los niños y adolescentes es causado por llevar mochilas escolares pesadas, sin embargo, esto ha sido desmentido por numerosos estudios y expertos de la medicina.

Los estudios epidemiológicos han comprobado que el uso diario de mochilas que pesan más de un 15-20% del peso del niño puede asociarse a dolor de espalda, así como el uso inadecuado de la mochila puede resultar en cambios posturales y de la marcha. Aunque no se ha definido todavía un peso crítico para la mochila de un niño, se conoce que se pueden transportar cargas de mochila entre el 7,5 y el 15% del peso corporal sin aumentar el coste metabólico más allá de lo que se requiere para mover solo el propio peso del portador. Ahora bien, hay estudios que afirman que con cargas de menos del 15% del peso corporal, hay pacientes que ya presentan dolor de espalda. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de las mochilas escolares están diseñadas para distribuir el peso de manera uniforme en la espalda del usuario, lo que minimiza el estrés en la columna vertebral.

Además, es importante saber que no hay que demonizar las mochilas que se cuelgan, ya que no son malas. Sin embargo, siempre se ha dicho que no hay que cargar más del 10% del peso del niño en las mochilas, pero la verdad es que no existe una relación entre el peso de las mochilas de los niños y los dolores de espalda en la edad adulta.

Pero tampoco hay que olvidar que la mochila escolar no debe ser la única preocupación cuando se trata de la salud de la espalda de un estudiante. La actividad física regular, una buena postura y el estilo de vida activo son igualmente importantes para mantener una columna vertebral saludable. Sobre la postura al estar sentado también surgen algunos mitos ya que siempre se ha dicho que si uno no se sienta recto en la silla, le dolerá la espalda, pero en realidad la postura no determina el dolor de espalda, ya que lo ideal es cambiar de postura cada cierto tiempo.