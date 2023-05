¿Qué usos desconocidos tiene la vaselina?

La vaselina, también conocida como petrolato, es un producto derivado del petróleo que se ha utilizado en el cuidado personal durante más de un siglo. Incluso muchísimas mujeres alrededor del mundo la llevan diariamente en el bolso. Es conocida por su capacidad para suavizar y proteger la piel seca y agrietada, especialmente de los labios, pero también tiene varios usos desconocidos que pueden resultar útiles en la vida cotidiana.

De hecho, hace apenas un par de años, se popularizó otro de los rituales de belleza únicos de las coreanas para hidratar las pieles más secas. Se trata del slugging y consiste básicamente en aplicar vaselina en todo el rostro justo antes de irse a dormir para que durante las horas de descanso nocturno, el cutis retenga la hidratación. Este truco no es el único en el que la vaselina es el ingrediente estrella para embellecer.

Para ir más al fondo de la vaselina, hay que saber que el uso cosmético de la vaselina se remonta a 1865 cuando el químico Robert Chesebrough patentó la fórmula para curar la piel seca y desde entonces su comercialización se ha producido en un sinfín de formatos y se ha aromatizado con deliciosos olores, sin embargo la esencia sigue siendo la misma. Este cosmético de espesa consistencia y que rara vez provoca alergia se encuentra en la actualidad más de moda que nunca. Sin embargo, los expertos no se ponen de acuerdo en si es buena idea o no el slugging, ya que esa gran cantidad de vaselina, podría obstruir los poros.

Esto sin embargo, no es motivo para no ver todas las ventajas que ofrece este cosmético. Su gran poder para retener la hidratación lo hace apto para numerosos usos que van más allá de la mera hidratación labial y en la era de los productos multitasking, se convierte en un imprescindible al que no renunciar por su asequible precio.

Usos desconocidos de la vaselina