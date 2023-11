Vino y dolor de cabeza. ¿Por qué están relacionados?

El vino, tinto, blanco o rosado, no es malo si se toma con moderación. Especialmente el tinto. Ya que tienen numerosos beneficios para la salud. No obstante, hay quien sufre de dolores de cabeza incluso bebiendo pequeñas cantidades, este dolor puede aparecer entre media hora y tres horas después de beber una copa de vino. No es resaca, entonces, ¿A qué se debe este dolor? Actualmente se ha conocido que se puede deber a una sustancia natural del vino.

Los científicos hicieron un estudio y descubrieron que la quercetina, un flavanol del vino tinto, podría interferir en el correcto metabolismo del alcohol y provocar dolor de cabeza. Pero no es el único motivo ya que otro de los principales responsables es el alcohol presente en el vino. El alcohol es un vasodilatador, lo que significa que dilata los vasos sanguíneos. Esta dilatación puede aumentar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, causando presión en los vasos sanguíneos y desencadenando dolores de cabeza en algunas personas.

Otro factor a considerar es la presencia de compuestos en el vino, como los sulfitos y las aminas biógenas. Esto es importante ya que los sulfitos, utilizados como conservantes, pueden desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas, incluyendo dolores de cabeza. Y las aminas biógenas, como la histamina y la tiramina, presentes en mayores concentraciones en vinos tintos, también se han asociado con dolores de cabeza en algunos individuos. Además, la deshidratación causada por el consumo de alcohol puede contribuir a los dolores de cabeza. El motivo es que el alcohol actúa como diurético, llevando a una mayor pérdida de líquidos y electrolitos y la deshidratación puede provocar vasodilatación adicional y aumentar la sensación de malestar.

Es importante destacar que la susceptibilidad individual juega un papel crucial en la relación entre el vino y el dolor de cabeza. No obstante, como norma general para reducir la probabilidad de experimentar dolores de cabeza relacionados con el vino, se sugiere moderar el consumo de alcohol, alternar con agua para mantenerse hidratado y elegir vinos con menor contenido de sulfitos.

El vino y el dolor de cabeza

Lo primero que hay que aclarar es que el vino puede dar dolor de cabeza por dos razones, la primera es por la resaca, con la que además pueden aparecer náuseas, vómitos, sequedad de boca e incluso calambres musculares, que aparece pasadas unas horas cuando se ha bebido en exceso. La segunda razón, que también afecta a un buen número de personas está provocaba por una sensibilidad o intolerancia a un compuesto que forma parte de los vinos tintos, pero no está presente en otros. En este caso, para que aparezca el dolor de cabeza que puede llegar incluso a jaqueca, no es necesario beber en exceso, pues se puede manifestar con una sola copa y casi inmediatamente después de beberla.

Un flavonoide, posible culpable

El causante del dolor de cabeza sería un compuesto presente en el vino, la quercetina, que es un flavonoide que se encuentra en muchas plantas, como las cebollas, el té verde, las manzanas y las uvas. Pero, en realidad, la responsabilidad no es de la quercetina en sí misma, que se considera un antioxidante saludable, sino que el problema surge cuando se metaboliza con el alcohol del vino. Esto quiere decir que, cuando la quercetina llega al torrente sanguíneo, el cuerpo la convierte en una forma diferente, llamada glucurónido de quercetina, de esa forma, bloquea el metabolismo del alcohol. El resultado final es la acumulación de una toxina que es el acetaldehído, que es irritante e inflamatorio. De hecho, niveles altos de esta sustancia pueden provocar rubor facial, dolor de cabeza y náuseas.

¿Vinos que provoquen menor dolor de cabeza?

Si se confirma que la quercetina es la principal responsable del dolor de cabeza causado por el vino, los viticultores y enólogos pueden desplegar distintos métodos de cultivo y de elaboración del vino que favorezcan una menor concentración de este flavonoide.

Para empezar, se puede modular la cantidad de luz solar que llega a los racimos, ya que se sabe que las uvas producen quercetina en respuesta a la radiación del sol. Asimismo, los niveles de quercetina también pueden ser distintos en función de cómo se elabore el vino, teniendo en cuenta aspectos como el contacto con la piel de la uva durante la fermentación, los procesos de clarificación y el envejecimiento.

La mejor solución para evitar el dolor de cabeza

Los profesionales de la salud recomiendan otra opción mucho más sana para evitar el dolor de cabeza y es tan sencillo como reducir o eliminar el consumo de vino. Los especialistas tienen claro que ningún consumo de alcohol puede considerarse seguro y menos aún saludable.

Partiendo de esa premisa, tan solo se puede hablar de un consumo de bajo riesgo, que serían 20 gramos de alcohol al día (2 cañas de cerveza de 250 ml cada una o dos copas de vino de 25 ml cada una) en hombres, y 10 gramos en mujeres. En situación de riesgo alto estarían quienes consumen más de cuatro copas de vino o de cerveza al día en el caso de los varones y más de 2,5 en el de las mujeres.