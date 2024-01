¿Qué es mejor tomar para el dolor de la menstruación?

El dolor menstrual, conocido médicamente como dismenorrea, es una experiencia común para muchas mujeres durante su ciclo menstrual, tanto es así que un 50% se ven afectadas por el dolor de regla en sus formas leves, pero, hasta un 10% de las mujeres sufren síntomas tan intensos que ven condicionada su vida normal. El motivo es que, en un porcentaje de mujeres, durante el ciclo menstrual, hay una liberación más elevada de prostaglandina de lo habitual que produce contracciones uterinas intensas. Esto da lugar a dolores de regla mayores. No obstante, estos dolores pueden experimentarse justo antes o durante el periodo.

Pero, antes de saber cómo tratarla, hay que conocerla un poco más a fondo. ¿Qué es la dismenorrea? No hay que olvidar que la regla no debería ser dolorosa, por lo que la dismenorrea se considera una alteración de la menstruación. Entre los factores que incrementan el riesgo de padecer estos dolores menstruales se incluyen ser menor de 30 años, tener un índice de masa corporal bajo, flujos abundantes o ciclos más largos. Existen dos tipos:

La dismenorrea primaria no está causada por ninguna afección. Se vincula a una mayor presencia de prostaglandinas, unas sustancias químicas involucradas en el dolor y la inflamación, que entran en escena cuando, durante el ciclo, el útero se contrae. La dismenorrea secundaria está relacionada con un problema médico no detectado como puedan ser endometriosis, fibromas uterinos o infecciones entre otras.

Además hay que destacar que no es solo dolor sino que, alrededor del 50% de las personas que experimentan dolor de regla presentan síntomas asociados como, náuseas y vómitos, fatiga, nerviosismo, mareos, dolor de espalda y de cabeza entre otros.

Tratamientos con medicamentos

Para muchas mujeres, los analgésicos de venta libre son una opción conveniente y efectiva. Los medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol o el naproxeno sódico son antiinflamatorios no esteroides (AINE) que ayudan a reducir la inflamación y aliviar el dolor asociado con la menstruación. Estos medicamentos también pueden ayudar a disminuir el flujo menstrual abundante, lo que añade un beneficio adicional. No obstante, la desventaja del paracetamol frente al ibuprofeno o el naproxeno es que sólo es analgésico, por lo que no actuaría sobre la inflamación.

Otra opción son los anticonceptivos orales, los más indicados son los contraceptivos combinados, empleándose las combinaciones de etinilestradiol (30-35 microgramos) y levonorgestrel (150 microgramos) o etinilestradiol y norestisterona (500 microgramos). Se trata de un método que mejora el dolor en el 90% de mujeres.

No obstante, a día de hoy, el ibuprofeno es el fármaco más utilizado y posiblemente el de primera elección en el tratamiento de la dismenorrea primaria. El motivo es que estos medicamentos bloquean la producción de prostraglandina actuando sobre los dolores abdominales y aliviándolos.

Otros remedios para calmar el dolor