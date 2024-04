¿Es peligroso dormir con plantas en la habitación?

Las plantas, esas grandes aportadoras de oxígeno al universo son fuente de numerosos mitos a lo largo de los años. De hecho, uno de ellos es que es peligroso dormir con plantas en el dormitorio. Por suerte, este está alejado de la realidad, de hecho, tener plantas para el dormitorio aporta muchos beneficios, tanto para la salud como para el estado de ánimo. Pero, en realidad hay que tener en cuenta que sí es cierto que las plantas absorben oxígeno durante la noche y expulsan dióxido de carbono, pero la cantidad que expulsan no supone peligro alguno para un ser humano. De hecho, las plantas consumen menos oxígeno que un adulto o incluso una mascota.

Durante las horas del día, la planta lleva a cabo un proceso químico conocido como fotosíntesis. De esta manera, las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Es por la noche cuando las plantas realizan el proceso inverso, su respiración, por así decirlo: consumen oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Pero, ¿Resulta esto perjudicial para las personas? ¿Se debe evitar por ello dormir con plantas en la habitación?

Son muchos los hogares que las plantas de interior alegran, flores variopintas, cactus de todos los tamaños o macetas de las que salen largas hojas verdes dan ese toque al espacio que ocupan. Sin embargo, a la hora de meterlas en el dormitorio hay más recelo. ¿El motivo? Pensar que roban el oxígeno por la noche durante el descanso y que ello conlleve algún riesgo para la salud. Sin embargo, esto no es más que una vieja leyenda urbana. Está claro que las plantas, como los animales, consumen oxígeno, pero no de una forma especialmente diferencial por la noche, más bien al contrario. De hecho, otras personas o los animales "roban" más oxígeno si se duerme con ellos. En realidad, aunque no es malo dormir con plantas en la habitación, no es recomendable que lo hagan aquellas personas alérgicas al polen o a compuestos volátiles que produzcan estos seres vivos.

Pero, ¿Cómo respiran las plantas? ¿Por qué se dice que roban oxígeno por la noche? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten la luz solar, el dióxido de carbono (CO2) y el agua en oxígeno y glucosa. Durante la noche, la falta de luz solar detiene este proceso, y las plantas cambian a la respiración, consumiendo oxígeno y liberando dióxido de carbono, al igual que los humanos. No obstante, la cantidad de CO2 que las plantas emiten durante la noche es mínima en comparación con la que producen los humanos. Por lo tanto, la preocupación de que las plantas puedan de alguna manera privar de oxígeno o envenenar con CO2 mientras se duerme carece de fundamento científico. De hecho, tener plantas en la habitación puede ofrecer beneficios ya que plantas tienen propiedades purificadoras del aire, capaces de filtrar toxinas y mejorar la calidad del aire. Además, la presencia de plantas en el entorno de descanso puede tener un efecto psicológico positivo, reduciendo el estrés y promoviendo la relajación, lo que contribuye a una mejor calidad del sueño.

¿Ladronas de oxígeno?

Las personas no deben preocuparse de que las plantas les roben oxígeno durante la noche. Hay que tener en cuenta que las habitaciones no son compartimentos herméticos, sino estancias ventiladas en las que el oxígeno está constantemente renovándose, pero aunque se durmiera en estancias completamente cerradas, las plantas tampoco supondrían un riesgo serio. Esto es porque la cantidad de oxígeno que consumen las plantas que se suelen tener en casa es, por lo general, irrisoria, aunque varía en función de varios factores, como su tamaño, su tasa de crecimiento o la temperatura ambiental, entre otros. Además, el oxígeno que producen mediante la fotosíntesis supera ampliamente el que consumen durante toda la noche, garantizando una reserva de oxígeno más que suficiente para todo el día. Por lo tanto, sería más razonable preocuparse por dormir con otras personas o, incluso, con una mascota.

Beneficios de dormir con plantas en el dormitorio

Aportan efectos relajantes. Las plantas en el dormitorio brindan belleza y un estilo natural, pero también dan una sensación de tranquilidad, reducen el estrés y cuidan la salud mental, sobre todo en momentos de tristeza.

Mejoran la salud general. Las plantas purifican y revitalizan cualquier ambiente, esto será muy útil para la salud, mejorarán las alergias y resultan preventivas a la hora de enfrentar enfermedades como los virus y bacterias.

Brindan equilibrio en el ambiente. Las plantas en el dormitorio refrescan la habitación cuando hace calor y en el invierno brindan una sensación de calidez.

P rotegen del ruido . Para dormir bien es necesario estar en un ambiente silencioso y cálido. Si se colocan plantas al lado de la ventana se evitará escuchar los ruidos de la calle o del ambiente exterior a la habitación.

Repelen los mosquitos e insectos : hay algunas plantas, como la citronela, que tienen un poder repelente de los mosquitos. Se puede colocar la planta al lado de la ventana del dormitorio y así se podrá dormir más tranquilamente, sobre todo en verano.

Son decorativas: Si se encuentra un sitio de la habitación en el que quedaría bien un elemento decorativo, siempre se puede optar por una planta. No importa si se tiene un espacio grande o pequeño, si se necesita de color verde o de mil colores ya que hay plantas de mil tipos, por lo que siempre será una buena opción.

Regenera el aire de la habitación: las plantas consumen CO2 y expulsan oxígeno durante el día, por lo tanto, beneficia a los pulmones. Además, también regula la temperatura y humidifica el aire.

Qué dice el Feng Shui sobre esto

El Feng Shui es una antigua práctica china que se centra en la armonización de los espacios para promover la energía positiva y el equilibrio en la vida de las personas. En relación con dormir y decorar las estancias con plantas, el Feng Shui tiene algunas recomendaciones y consideraciones:

Elección de p lantas : según el Feng Shui, es importante elegir plantas que tengan características armoniosas. Se sugiere evitar plantas espinosas o puntiagudas en el dormitorio, ya que pueden crear energía negativa o «Sha Qi». En su lugar, se recomiendan plantas de hojas redondeadas y suaves.

Ubicación : el Feng Shui presta atención a la ubicación de las plantas en el dormitorio. Se aconseja evitar colocar plantas directamente frente a la cama, ya que esto podría interferir con la circulación de energía vital o «Chi». En su lugar, se sugiere ubicar las plantas en lugares estratégicos donde no obstruyan el flujo de energía.

Cuidado y mantenimiento : el Feng Shui enfatiza la importancia del cuidado y el mantenimiento de las plantas en el dormitorio. Las plantas marchitas o descuidadas pueden atraer energía negativa. Mantener las plantas saludables y bien cuidadas es esencial para mantener una energía positiva en el espacio.

Tamaño de las plantas : en el Feng Shui, se cree que las plantas más grandes son más efectivas para equilibrar la energía. Sin embargo, es importante equilibrar el tamaño de las plantas con el tamaño de la habitación. En un espacio pequeño, plantas demasiado grandes pueden crear desequilibrios.

Equilibrio entre los cinco elementos: el Feng Shui se basa en los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) y busca equilibrarlos en un espacio. Las plantas se asocian principalmente con el elemento madera, por lo que, al incorporar plantas en el dormitorio, se está introduciendo el elemento madera, que simboliza el crecimiento y la vitalidad.

Algunas de las mejores plantas para incluir en el dormitorio

Sanseviera trifasciata

Jazmín

Lavanda