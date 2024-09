Uña y chinos

El martes asistía a un "chino de uñas" en mi barrio. Un negocio, por cierto, que prolifera como las setas. Nunca entenderé porqué hay tantos centros de uñas regentado por chinas, muchos vacíos la gran parte del tiempo. Menos el de María (su nombre españolizado), en la Calle Ayala. Ahí hay que pedir casi audiencia para que le quiten a una los juanetes.

Y es que los chinos para hacerte las uñas regentados por chinas está atravesando un inminente auge en Madrid. Hay un chino (de uñas) por cada manzana. Algunas veces incluso dos. Ó tres. En la mayoría acogen clientes aún sin cita previa, mientras que otros locales permanecen vacíos durante horas. El aluvión de clientas (cada vez más clientes masculinos) sucede a la salida del trabajo y los fines de semana.

El resumen es un mete-saca-mete-saca. Así hasta completar las 10 uñas de las manos. Es agotador pero hay quien lo adora. Trabajan rápido. Con eficiencia. Son baratas. Eso sí: si pagas en efectivo, lo suelen agradecer.

Lo que no consigo entender es de dónde salen tantos centros y si acaso hay suficientes uñas para tantos "chinos" en Madrid.

El margen de negocio de un salón de uñas, según leo, podría ubicarse entre un 16.0% y un un 32.0% del volumen del total la facturación de la empresa.

Retomando mi martes, me aburría soberanamente, porque entre mano y mano, a mí no me da tiempo ni a escribir dos frases seguidas en Whatsapp. Y pensé: ¿por qué no aprendemos chino? Piénsenlo. Si en cada sesión de belleza de esas que dura una hora nos enseñaran 10 palabras... hagan cuentas. Al final del año podríamos expresar cómo ligar en el Mercadona, pero en chino mandarín, y sin mandarinas, pero con piñas.