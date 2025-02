Descubre los mayores errores a la hora de desayunar

El desayuno es la primera comida del día y, por ello, es una de las más importantes. Además, esta va a proporcionar la energía necesaria para comenzar la jornada con buen rendimiento físico y mental. Sin embargo, muchas personas cometen errores que pueden afectar su salud y bienestar. Recordemos que, tanto en el desayuno como en el resto de comidas, es crucial incluir alimentos saludables y evitar las malas prácticas. Pero, a pesar de no ser considerada la comida más importante del día, generalmente se tiende a consumir alimentos de dudosa calidad como bollería industrial, pan blanco y alimentos cargados de azúcar.

Hay un refrán que siempre se ha repetido y es que hay que "desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo", pero es una de las frases más erróneas. Esta viene de la creencia de que son necesarias las calorías y la energía para aguantar todo el día y se eliminan mejor a lo largo de la actividad de la jornada mientras que las ingeridas en las comidas y cenas se acumulan a última hora y no se queman. Sin embargo, la nutrición depende de muchos factores, como horas de sueño, trabajo, actividad física, horario laboral… A pesar de esto, más del 70% de los españoles reconocen que no hacen bien el desayuno que conviene tomarlo adecuadamente y evitar los frecuentes errores que se cometen, en muchos casos por falta de información o por rutina. Es evidente que no todo el mundo tiene el mismo horario de trabajo o las mismas rutinas, por ello, la alimentación y los horarios deben adaptarse al estilo de vida de cada uno.

¿Para qué desayunamos?

El desayuno tiene que ser una comida que aporte energía para todo el día, que de fuerza para afrontar la jornada sin bajones físicos ni mentales; también debe ser una comida que sacie y evite que se escojan snacks insanos a media mañana. Por ello, no se debe tomar cualquier cosa, sino planificar bien ese plato y convertirlo en algo equilibrado y completo con productos de verdad.

De hecho, las proteínas y las grasas saludables son imprescindibles en esta primera ingesta del día ya que van a conseguir saciarnos y evitar que nos den antojos durante la mañana. Por su parte, los carbohidratos no serían lo más recomendable ya que hacen que incremente la concentración de glucosa en la sangre y que el páncreas secrete insulina. Recordemos que un plato ideal sería una combinación adecuada de todos los nutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Errores más habituales al desayunar