¿Cómo elegir el color de las gafas de sol?

Para elegir el color de las gafas de sol solemos tener en cuenta el estilo o nuestro color de piel y pelo. Sin embargo, el tono de los cristales va mucho más allá de una cuestión estética: influye en la salud visual.

En este artículo te ayudamos a elegir el color de gafas de sol que más te favorece y también el que más te puede ayudar a mejorar tu percepción visual según el entorno o la actividad.

Un color favorecedor para ti

Para empezar, lo ideal es que te puedas probar las gafas de sol para comprobar cuáles son las que se adaptan mejor a tu rostro, tu estilo y tus necesidades. Sin embargo, hay algunos consejos generales que te pueden guiar en esta búsqueda del color ideal, tanto de la montura como de las lentes.

Hay colores neutros y versátiles como el negro o el gris que se adaptan a diferentes tonos de piel y pelo. Por otro lado, algunos son más convenientes si en el rostro predominan los tonos cálidos o fríos.

Si eres de piel dorada y pelo rubio, pelirrojo o castaño claro te caracterizas por colores cálidos. En ese caso, prueba con gafas de tonos suaves como marrones, verdes, naranjas o dorados.

Si, en cambio, tu piel es más bien rosada y tu pelo es negro, castaño oscuro o rubio platinado estás en la categoría de tonos fríos. En este caso, te quedarán mejor los colores azul oscuro, violeta o verde oscuro.

Gafas de sol según el entorno y la actividad

¿Sabías que el color de los cristales puede mejorar la visibilidad en algunas situaciones concretas? Por este motivo, la elección del color de las lentes debe tener en cuenta cuándo y dónde vas a usar las gafas de sol.

Verde o marrón : mejora el contraste en actividades al aire libre y la percepción de los detalles, por ejemplo, en lugares con mucha vegetación.

Amarillo o naranja : ideales cuando hay poca luz, de noche o con el cielo nublado, favorecen la visión en la distancia y el contraste, y reducen los deslumbramientos. Muy adecuados en deportes como el golf.

Rojo : beneficioso para ver mejor cuando la iluminación es tenue, por ejemplo para la conducción en momento con menos luz.

Rosa : adecuado para entornos con luz intensa y riesgo de deslumbramiento, como la nieve o el mar.

Gris: color neutro que no distorsiona los colores. Perfecto para la conducción y para un uso diario.

Además, hoy en día hay muchas más opciones: vidrios degradados, polarizados, fotocromáticos, antirreflejantes… diferentes filtros para adaptarse a tu estilo, pero también a tus actividades.

En resumen, para elegir el color de las gafas de sol debes tener en cuenta si tu piel y tu pelo son de tonos fríos o cálidos. También es fundamental conocer los beneficios de los diferentes colores de lentes según la actividad y el entorno en el que usarás las gafas. Te pueden ayudar a mejorar la visibilidad y el contraste, así como a reducir los deslumbramientos.