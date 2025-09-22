Los mejores looks de invitadas y todos los detalles de los vestidos de novia de las bodas de este fin de semana

1 / 10

Natalia Palacios y Carlos García, más conocido como Carliyo, se han casado este 19 de septiembre en Málaga tras protagonizar una de las historias más virales de los últimos años. La influencer confió en Victoria Colección para sus dos vestidos de novia. El primero un diseño de con cuerpo ajustado y una falda de gran volumen, y el segundo un vestido más ajustado con toques de encaje y mangas desmontables. Mientras que el novio confió en la sastrería artesanal Heredia Tailored Málaga para confeccionar su traje a medida: un traje de tres piezas en tono oscuro, acompañado de un chaleco entallado y una corbata de seda.