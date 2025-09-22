Los mejores looks de invitadas y todos los detalles de los vestidos de novia de las bodas de este fin de semana
Pablo Alborán, Rocío Camacho, Natalia Palacios y Carliyo han sido unas de las bodas celebradas durante estos ultimos días.
Natalia Palacios y Carlos García, más conocido como Carliyo, se han casado este 19 de septiembre en Málaga tras protagonizar una de las historias más virales de los últimos años. La influencer confió en Victoria Colección para sus dos vestidos de novia. El primero un diseño de con cuerpo ajustado y una falda de gran volumen, y el segundo un vestido más ajustado con toques de encaje y mangas desmontables. Mientras que el novio confió en la sastrería artesanal Heredia Tailored Málaga para confeccionar su traje a medida: un traje de tres piezas en tono oscuro, acompañado de un chaleco entallado y una corbata de seda.
Elena Gortari en la boda de su amiga Natalia Palacios con un diseño en tono rosa salmón de Nicolás Montenegro, de corte sirena y escote halter.
Marina Barrial en la boda de Natalia Palacios con un diseño de Nicolás Montenegro con espalda descubierta, tirantes y bordados florales.
Rocío Camacho lució un diseño de Lorenzo Caprile, con un escote barco drapeado y una espalda en uve. El corte elegante mostraba la figura de la influencer con una falda estructurada que caía y terminaba en una larga cola.
Claudia Martínez en la boda de Rocío Camacho con un vestido con cuello halter y la espalda cruzada al descubierto de Lady Pipa.
Shopie Tatar en la boda de Rocío Camacho con un vestido azul y de estampado de flores con cuello halter y espalda descubierto con un ligero vuelo de Lavi Couture.
Susana Megan en la boda de Rocío Camacho con un vestido de Nicole Milano by Pronovias de color azul y con bordados florales, culminando en una pequeña cola.
Dos meses después de la discreta celebración religiosa de su enlace en Madrid, el cantante Pablo López y su mujer, Laura Rubio, han vuelto a darse el 'sí, quiero': "Sabéis cómo somos. Es natural, sencillo, es simplemente amor, familia, amigos, libertad y amor". Laura ha lucido un vestido dos piezas con corpiño de encaje de escote corazón, con flores y hojas bordadas en los hombros, y falda de corte sirena. Uno de los complementos que más ha destacado es la corona de flores blancas de la que colgaba el precioso velo.
Teresa Bass, la influencer invitada para la boda de Rocío Camacho escogió un diseño de Victoria compuesto por un pantalón con cinturilla en tafeta y un kaftán satinado abierto en la parte delantera y cruzado en el cuello. Un diseño original, diferente a lo que hemos visto este fin de semana en los looks de invitada.
Rocío Osorno, otra de las invitadas a la boda de Camacho, optó por un diseño de su propia firma. El vestido en color rojo rojo vino y sin mangas, está compuesto por unos bordados que dejan ver una tela en un tono más clarito que hacen que destaque mucho más el cuidado diseño. Es entallado hasta la zona del abdomen donde comienza la falda en corte midi con los mismos bordados. Lo ha combinado con unas sandalias en tono verde, y unos pendientes llamativos en el mismo color.