Ni moda ni estética: la desconocida función del borde de pelo de los abrigos

Con la llegada del frío más intenso, los abrigos acolchados y las parkas vuelven a ser habituales en las calles. Entre ellos, los modelos con capucha rematada por un borde de pelo —tanto natural como sintético— se han convertido en un clásico del invierno. Sin embargo, mucha gente desconoce que ese detalle no es simplemente estético.

En los últimos años ya lo vienen advirtiendo y son muchos los que por redes sociales han propagado este "truco" o "error" a la hora de ponerse la capucha correctamente, revelando así cuál es la verdadera función de ese ribete. El aro de pelo actúa como barrera contra el viento y contribuye a redirigir el flujo de aire, lo que reduce la sensación de frío en el rostro. Además, ayuda a evitar que la nieve o la lluvia fina impacten directamente en la cara, generando una especie de "microclima" alrededor de la capucha.

El truco consiste en ajustar la capucha de forma que el borde quede ligeramente adelantado, creando un túnel que minimiza la entrada de aire helado; de este modo, no se pierde la capacidad aislante.

La explicación sigue sorprendiendo a numerosos usuarios, que aseguraban haberse puesto durante años este tipo de parkas sin conocer su diseño funcional. Aunque la moda actual ha convertido este detalle en un elemento estético, su origen se remonta a prendas desarrolladas para trabajos en condiciones extremas de frío.

Expertos en equipamiento de invierno coinciden en que, aunque los diseños modernos varían en materiales y estilos, la lógica detrás del borde de pelo sigue siendo la misma: proteger más y mejor en situaciones de viento y baja temperatura.