Mar Saura y Rafael Medina, pareja gastronómica

La modelo y el aristócrata fueron los padrinos de la inauguración del restaurante Suyu Nikkei, en pleno barrio de Salamanca en Madrid, con una propuesta de cocina fusión peruana-japonesa, con un anfitrión que ejerció a las mil maravillas: el mexicano Agustín Zurita, quien atendió a todos los que tuvimos la suerte de asistir. El duque de Feria estuvo sin su mujer Laura Vecino, y disfrutó de la noche, visiblemente más relajado después de lo ocurrido con el tema de las mascarillas, pagos y comisiones de su hermano Luis Medina. Al final, la causa está archivada.

Por su parte Mar Saura, según me comentó, no puede estar más satisfecha con todo lo que está haciendo tanto en España como en México, un país que le ha acogido con los brazos abiertos hace ya una década. "Sigo con mi línea de cosmética OCEAN y muy contenta, ya son 6 años. En México, estoy encantada, y estoy desempeñando un papel menos conocido, el de productora, escritora y directora de proyectos. Estoy viviendo mi lado más creativo. No me cierro a hacer de nuevo televisión, tanto de actriz como de presentadora, pero ya llegará el momento en que el tiempo me lo permita. Sería falso de mi parte decir que no me ofrecen proyectos, pero ahora es un momento complicado para poder compartirlos, y, de verdad, ya llegará". Así lo contó.

Lleva 27 años con el empresario Javier Revuelta y tienen dos hijos. "Casados llevamos 21 años, y te puedo decir que mi marido siempre me apoya en todo lo que hago. La Navidad la pasaremos en familia, me encanta cocinar. Después de esas fechas, hay que volver a la carga; y, como te decía, estoy convencida de que llegará ese papel de actriz que le gustaría mucho, y que tengo muy claro cuál es, pero que no puedo revelar. Se trata de una mujer muy importante que tiene muchas cosas que contar a través de la pantalla. Lo que más me gusta de todo, te lo voy a decir: 'Seguir aprendiendo'". Y para el 2026, lo único que le pido es salud para mi gente". Aseguró.

Una noche divertida, con muchas caras conocidas, como Juan Peña, que llegó con Sonia, recién llegado de la República Dominicana, donde es requerido de manera continuada; Estefanía Luyk con su hija, la escritora María de León, los duques del Infantado, del mundo de la decoración, Amaro Sánchez de Moya y Tomás Alía, el bailaor Rafael Amargo, a principios de diciembre a punto de estrenar espectáculo en el teatro Carlos III de El Escorial, el doctor Juan Peña, su esposa Tata, y el psicólogo Jorge López-Vallejo, entre los invitados. Una convocatoria de la mano de mi gran amigo Mario Niebla de Toro.