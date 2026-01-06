Del Roscón a la Galette des Rois: el mapa definitivo de los dulces de la Epifanía

El roscón de Reyes es el último gran bocado dulce de la Navidad en España. Redondo, aromático y coronado con frutas escarchadas, se ha convertido en un símbolo indiscutible del 6 de enero. Seco, relleno de nata, de trufa, de crema o con novedosas variantes, no suele faltar en ningún hogar. Tanto es así que cada año se consumen en el país alrededor de 30 millones de roscones, una cifra que confirma su protagonismo absoluto en la mesa. Sin embargo, más allá de nuestras fronteras, y también dentro de ellas, la festividad de la Epifanía se celebra con una sorprendente variedad de dulces que comparten un mismo espíritu: celebrar, compartir y coronar al afortunado del día.

La Epifanía, que en la tradición cristiana conmemora la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, marca el final de las Navidades en muchos países. Su significado original, "revelación", se traduce en la gastronomía en recetas cargadas de simbolismo, casi siempre vinculadas a la forma de una corona y con una sorpresa escondida en su interior.

España: el roscón y sus variantes regionales

En el conjunto del país, el Roscón de Reyes es el rey indiscutible. Elaborado con una masa esponjosa aromatizada con agua de azahar y decorado con fruta confitada, suele esconder un haba y una figurita que reparten suerte y pago entre los comensales.

Pero la geografía española ofrece joyas menos conocidas como colofón a las Navidades. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana destaca la Casca de Reyes, un dulce de mazapán con forma serpenteante, relleno tradicionalmente de boniato y acompañado de monedas de chocolate, que los padrinos regalan a sus ahijados. En Cataluña, el Tortell de Reis se impone con su relleno de mazapán y una masa algo más densa, mientras que en Baleares la Ensaimada de Reyes se adapta a la festividad con rellenos especiales y sorpresa incluida.

En Andalucía y otras zonas del sur, dulces como borrachuelos y hojuelas, fritos y bañados en miel, conviven con el roscón y recuerdan una repostería más antigua y ligada al aprovechamiento.

Europa: coronas dulces con identidad propia

Francia y Bélgica celebran la Epifanía con la Galette des Rois, una tarta de hojaldre rellena de frangipane, crema de almendras, que también esconde una figurita. A diferencia del roscón, su textura crujiente y su sabor mantecoso la convierten en una alternativa elegante y muy popular.

En Portugal, el Bolo Rei comparte forma con el roscón, pero incorpora frutos secos, pasas y un aroma característico de vino de Oporto. Por su parte, en Suiza y Alemania, el Dreikönigskuchen se presenta como un pan dulce formado por bolas, decorado con almendras y acompañado de una corona de papel para el "rey" del día.

Grecia aporta la Vasilopita, un bizcocho de Año Nuevo con una moneda escondida, mientras que en Reino Unido la tradición se expresa en forma líquida con el wassail, una bebida caliente de sidra, especias y miel ligada a antiguos rituales invernales. Y en Italia, aunque el panettone es el gran símbolo del invierno, sigue presente en Reyes junto a los struffoli, bolitas fritas bañadas en miel y decoradas con frutas confitadas.

Costumbre heredada en América y Latinoamérica

Cruzando el charco, en Estados Unidos, concretamente en Luisiana, el King Cake marca el inicio de la temporada de carnaval desde el 6 de enero, con colores llamativos y una figura escondida que obliga al afortunado a pagar el siguiente pastel.

En México, la Rosca de Reyes es una celebración en sí misma. Similar al roscón español, se adorna con frutas cristalizadas locales y bandas de pasta de azúcar. En su interior se esconden figuras que, para quien las encuentra, implican una invitación futura a los tamales del Día de la Candelaria. Suele acompañarse de chocolate caliente o atole, reforzando su carácter comunitario.

Todos estos dulces, tan distintos en ingredientes y formas, comparten un mismo legado: la celebración en comunidad. Mantener estas recetas es preservar una memoria gastronómica que habla de territorio, historia y familia. Porque, ya sea con roscón, galette o bolo rei, el Día de Reyes sigue sabiendo a tradición, a mesa compartida y a un último brindis dulce antes de despedir la Navidad.