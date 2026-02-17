Del look rosa de Yolanda Díaz a las camisetas reivindicativas de Podemos: los looks del acto de la Constitución
Con motivo del acto de celebración de la Constitución de 1978 como la más longeva de la historia de España, hemos podido ver desde el look sobrio y elegante de la reina Letizia, al look monocolor primaveral de Yolanda Díaz, a las camisetas reinvidicativas de Podemos.
Doña Letizia ha optado por un elegante y sobrio look formado por un traje azul marino, con falda de largo midi y chaqueta de manga francesa. Los complementos, del mismo color, eran de Magrit.
Como complementos, la reina Letizia ha lucido unos pendientes de oro blanco, diamantes y aguamarinas de la joyería Aldao, que el Rey le regaló con motivo del nacimiento de la princesa Leonor. Pueden llevarse con la piedra colgante, o sin ella, como ha elegido hoy.
Cuando menos es más. Cayetana Álvarez de Toledo con un elegante traje pantalón en gris con detalles en blanco, top blanco y salones negros.
El presidente Pedro Sánchez con traje azul marino, pantalones slim-fit y enseñando demasiado su reloj Longines Presènce, que debería ir por debajo de la camisa, y no por encima.
Yolanda Díaz apostó por un traje de chaqueta con pantalón en color rosa, que es tendencia para la próxima primavera.
Esther Muñoz, con una chaqueta azul tipo kimono y falda en raso color beige. El cabello liso, sin duda, le favorece mucho.
Los diputados de Podemos han lucido camisetas con la leyenda "Y cumplirla, ¿pa'cuando?" emulando la canción de Jennifer López "Y el anillo, pa' cuando".
María Jesús Montero con un conjunto beige de lana, de la que destaca el puño con pelo. Un look más invernal que contrastaba con el de Elma Saiz, de blanco y azul, más primaveral.
La ministra Isabel Rodríguez con traje pantalón en azul klein, y top en el mismo color.
Un grupo de senadores del PP dirigiéndose al Congreso, donde destacaba sobre el resto, la portavoz, la siempre elegante Alicia García.
La presidenta del Congreso, cuyo fuerte no es la vestimenta, ha optado por un vestido en gris con escote en pico y puños anchos. Lo peor, y a mejorar, su cabello.
Esperanza Aguirre, con vestido rojo de falda plilsada y chal a juego.