El complemento definitivo para arrasar en los festivales este verano

El verano cambia los planes, los horarios y también la estética. Con esa idea nace IQOS ILUMA i REMIX, una nueva edición limitada que toma como referencia el universo de los festivales, las escapadas a la costa y la mezcla de estímulos que suelen acompañar a los meses de calor. Música, movimiento, color y personalización son los ejes de una propuesta que estará disponible en toda la familia IQOS ILUMA i.

Una edición limitada inspirada en el verano

La nueva colección apuesta por una imagen visual vinculada a la energía estival. Degradados dinámicos, acabados metálicos y reflejos holográficos forman parte del diseño de unos dispositivos que buscan trasladar el ambiente de las noches de verano, los destinos costeros y los encuentros musicales a un objeto de uso cotidiano.

Bajo el concepto "Tu verano en modo REMIX", la edición limitada se inspira en la idea del remix entendido como una mezcla de referencias, emociones y estilos. La propuesta estará disponible en los modelos IQOS ILUMA i PRIME, IQOS ILUMA i e IQOS ILUMA i ONE, manteniendo la tecnología de calentamiento de tabaco por inducción de la gama.

La compañía explica que esta edición busca conectar con ese momento del año en el que cambian los ritmos y aparecen nuevos planes, desde escapadas improvisadas hasta festivales o encuentros al aire libre.

Accesorios para personalizar el dispositivo

Uno de los elementos centrales de esta edición limitada es la personalización. La colección incorpora cubiertas holográficas, carcasas laterales de aluminio, deco patches y sets de aros, diseñados para adaptar el dispositivo al estilo de cada usuario adulto.

La estética visual, muy vinculada a la cultura musical contemporánea, refuerza el carácter de colección temporal de esta propuesta. La idea no pasa solo por introducir un nuevo acabado, sino por convertir el dispositivo en un complemento asociado a los planes de verano y a una identidad visual concreta.

Además, entre el 1 de junio y el 15 de julio, la marca aplicará un descuento de 20 euros en los dispositivos IQOS ILUMA i e IQOS ILUMA i ONE, disponible en sus distintos canales de venta.

Tecnología y nuevos sabores

La edición REMIX mantiene la tecnología de la gama IQOS ILUMA i, basada en el calentamiento de tabaco por inducción, un sistema que calienta el tabaco desde el interior sin generar humo ni ceniza y que, según la compañía, produce menos olor que los cigarrillos convencionales.

El lanzamiento coincide también con la llegada de nuevas variantes de LEVIA, la propuesta de tabaco para calentar de la marca. Este verano se incorporarán FOREST PEARL y SUMMER PEARL, variedades que incluyen una cápsula para modificar el perfil de sabor.