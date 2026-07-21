El gran error al poner piedras en el jardín que arruinará tus plantas

Las piedras decorativas, la grava o los cantos rodados se han convertido en una de las opciones favoritas para dar un aspecto moderno y cuidado al jardín. Además de aportar un acabado limpio y ordenado, muchas personas las utilizan convencidas de que ayudan a reducir el mantenimiento, evitar las malas hierbas y disminuir la necesidad de riego.

Sin embargo, colocar las piedras directamente sobre la tierra, sin una barrera protectora, es uno de los errores más frecuentes en jardinería y puede acabar provocando numerosos problemas. Lo que inicialmente parece una solución práctica termina afectando tanto al estado del suelo como a la salud de las plantas y al mantenimiento del propio jardín.

Las consecuencias de no preparar el terreno

Uno de los primeros efectos de instalar piedras decorativas sin una base adecuada es que, con el paso del tiempo, terminan mezclándose con la tierra. La lluvia, el riego y el propio peso hacen que la grava o los cantos rodados se hundan, perdiendo el aspecto uniforme que tenían al principio.

Esta mezcla también favorece la aparición de malas hierbas. Aunque muchas personas creen que las piedras impedirán su crecimiento, la realidad es diferente. Con el paso de los meses se acumulan polvo, restos orgánicos y semillas transportadas por el viento, creando una nueva capa de tierra entre las piedras donde las malas hierbas germinan con facilidad. Además, eliminarlas resulta mucho más complicado porque sus raíces se entrelazan entre la grava y el suelo compactado.

Otro inconveniente importante es la compactación del terreno. El peso de las piedras reduce la porosidad del suelo, dificultando la circulación del aire y del agua. Como consecuencia, las raíces reciben menos oxígeno, el drenaje empeora y las plantas pueden crecer con más dificultad.

El calor también pasa factura

Durante el verano, especialmente en zonas cálidas, las piedras absorben una gran cantidad de calor durante el día y lo transmiten al terreno. Este efecto incrementa la temperatura del suelo, acelera la evaporación del agua y obliga a regar con mayor frecuencia.

Las especies más delicadas pueden sufrir especialmente este aumento de temperatura en la zona de las raíces. Además, determinadas piedras, como las de mármol o caliza, pueden modificar el pH del suelo con el tiempo, perjudicando a aquellas plantas que necesitan terrenos más ácidos para desarrollarse correctamente.

A estos problemas se suma la dificultad para mantener limpia la superficie. Las hojas secas, flores, ramas y otros restos vegetales terminan mezclándose con las piedras y la tierra. Con el paso de los años, esa combinación deteriora el aspecto del jardín y hace muy complicado retirar la suciedad sin desmontar prácticamente toda la instalación.

La importancia de utilizar una malla antihierbas

Los especialistas coinciden en que la mejor forma de instalar piedras decorativas pasa por preparar correctamente el terreno antes de colocarlas. El primer paso consiste en nivelar la superficie y eliminar malas hierbas y raíces para evitar problemas futuros.

Después resulta fundamental instalar una malla antihierbas o una tela geotextil. Esta barrera separa la tierra de las piedras, evita que estas se hundan, dificulta el crecimiento de la vegetación no deseada y facilita el mantenimiento del jardín. Además, permite el paso del agua y del aire, por lo que el suelo puede seguir respirando con normalidad.

También se recomienda elegir el tamaño de piedra más adecuado según la superficie, utilizar borduras para delimitar las zonas decorativas y evitar que se acumule agua tras las lluvias. Estas medidas ayudan a conservar durante más tiempo el aspecto del jardín y reducen las labores de mantenimiento.

Otro mito: las piedras en el fondo de las macetas

Algunos expertos en jardinería desmontan otro consejo muy extendido: colocar piedras en el fondo de las macetas para mejorar el drenaje.

Según explican, esta práctica no evita la acumulación de agua, sino que puede crear una zona de saturación que mantiene las raíces constantemente húmedas y favorece su pudrición. El problema no está en el sustrato ni en las piedras, sino en el agua estancada. Por ello, recomiendan retirar esas piedras y vaciar siempre el agua acumulada en los platos de las macetas. La única excepción es utilizar una única piedra para cubrir el agujero de drenaje e impedir que se escape la tierra.

Como alternativa, aconsejan emplear macetas perforadas dentro de otra decorativa, permitiendo que el exceso de agua salga con facilidad y evitando así los problemas de humedad en las raíces.