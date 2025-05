El bulo viral de PACMA sobre la perrita Gertrudis: "No fue abandonada"

Muchas televisiones y periódicos publicaron hace unos días un vídeo viral en el que se ve a una perrita corriendo detrás de un coche por una carretera de Almería. Todos ellos dieron por buena la versión difundida por PACMA, en la que se acusó al conductor de darse a la fuga tras haber abandonado al animal. El partido animalista incluso difundió la matrícula de vehículo y pidió la "colaboración ciudadana" para identificar al que calificaron públicamente como "maltratador". Todo era falso.

Carmen, la hermana del conductor (Manolo), se ha puesto en contacto con Libertad Digital para explicar qué fue lo que ocurrió realmente aquel día. El vídeo lo grabaron unas chicas que venían de Mojácar. Según se ve en las imágenes, el animal (Gertrudis) corre detrás de un vehículo que circula por una carretera. Ellas avisan al conductor, al que también insultan en repetidas ocasiones, con pitidos y ráfagas de luces largas. Inmediatamente, el vehículo se detiene en el arcén. Fin de la escena.

🐶¡El perro perseguía el coche de su dueño después de que lo abandonaran! 🚗Ocurrió en la carretera de Mojácar a Garrucha (Almería). Los testigos que informaron de que el coche se desvió por un camino de tierra con el perro dentro. Previamente, el dueño se negó a darles el… pic.twitter.com/QQV8aWFric — PACMA (@PartidoPACMA) May 6, 2025

"Mi hermano tiene un terreno justo debajo de esa carretera y, cuando él se marchó, la perrita se escapó de la finca y siguió el coche. Mi hermano no fue consciente de ello hasta que le avisaron. La perra no fue abandonada", explica Carmen. Fue entonces cuando Manolo paró el coche para recoger a Gertrudis, que subió alegremente en el vehículo. "Pero aquellas chicas quisieron quitarle a la perra mientras le llamaban hijo de puta" y después, difundieron el vídeo en las redes sociales.

Se armó la marimorena cuando PACMA se hizo eco de la publicación y puso en "búsqueda y captura" a Manolo, que no se enteró de nada hasta que se lo contó su hermana. "Lo sacaron en las televisiones, en los periódicos, en todos los medios… y sólo un periódico se ha molestado en llamarnos", relata Carmen con impotencia. "La gente le ha insultado, le han acosado, le han deshumanizado y le han juzgado sin saber la verdad", explica.

Y en ese estado de indefensión, Carmen reconoce incluso que llegó a sentir miedo: "Es que no es ni medio normal. Y ya no sólo porque puedan quemarnos el coche... ¿Y si hay algún colgado que le hace algo a mi hermano? Le dije que no sacase el coche durante unos días por si alguien lo reconocía".

Carmen se puso en contacto con PACMA que, en lugar de pedir disculpas por el lapidamiento, publicó un nuevo mensaje en las redes para avisar que se había tratado de una "falsa alarma" y que la perrita Gertrudis estaba bien y a salvo. El humano Manolo, acusado de maltratador en los telediarios, lo mismo da.

En el mensaje, los animalistas también agradecen "la rápida difusión y preocupación de tantas personas" y justifican que "casos como el de Gertrudis demuestran que la conciencia social contra el abandono crece", lo que les anima, dicen, "a seguir luchando". Posiblemente lo más irónico de este caso (algo que PACMA no lo ha contado públicamente) es que la pequeña Gertrudis es una perrita a la que en su día nadie quiso y que fue rescatada y acogida por el difamado Manolo.