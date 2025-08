El impacto "negativo" y "nocivo" de las renovables según los expertos: "De verde tienen poco"

Las energías renovables o "verdes" no están exentas, pese a sus virtudes, de impactos "negativos" a nivel ecológico y medioambiental, según advierten organizaciones y expertos en la materia, que demandan un despliegue "ordenado y adecuado".

Las también llamadas energías "limpias"' se denominan así por su supuestamente reducido impacto ambiental y su dependencia de recursos naturales inagotables. Sin embargo, la portavoz nacional de la plataforma ciudadana SOS Rural, Natalia Corbalán, dice a EFE que "la etiquete 'verde' en energías renovables no puede ser sinónimo de impacto cero".

El movimiento nacional SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad iniciaron este julio una macrocausa judicial en toda España contra la instalación de fotovoltaicas que afectan a terrenos de cultivo, una estrategia jurídica en la que colabora también la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

Estas organizaciones quieren frenar legalmente cuatro proyectos fotovoltaicos que afectan al municipio jienense de Lopera, que provocarán, junto con otros 20 previstos en la provincia de Jaén, la eliminación de más de 100.000 olivos.

Externalidades negativas: "De verde tiene poco"

Corbalán afirma que "a poco sentido común que se tenga y se observe una instalación fotovoltaica, uno se da cuenta de las externalidades negativas que tiene, sobre todo a nivel ecológico y medioambiental".

"Verde es cultivar la tierra, cuidarla, proteger el medio, respetar un hábitat para especies de fauna y flora", observa Corbalán, que remarca que la llamada energía verde "no es verde, es una energía que no utiliza combustible, que se obtiene de otra manera y le llaman limpia o verde, pero de verde tiene poco".

En este sentido, menciona la instalación de placas solares y su impacto significativo en el hábitat de diversas especies al tiempo que afirma que está "totalmente de acuerdo con descarbonizar la economía, en que vengan energías limpias, pero no a costa de un bien estratégico como es la alimentación".

Expolio a los agricultores

También denuncia el "expolio" que, según señala, están sufriendo los agricultores en sus tierras, algo que, considera, está ocurriendo en "toda España".

"Estamos a favor de las energías limpias, pero de manera ordenada y regulada y en España urge un marco normativo que proteja sus terrenos más valiosos", afirma.

¿Hasta qué punto son "verdes" las renovables?

Si bien en el contexto de la transición energética para dejar atrás los combustibles fósiles las renovables son imprescindibles, algunas organizaciones y académicos cuestionan que se les aplique el término "verde", aduciendo que no están exentas de efectos nocivos sobre el entorno.

En declaraciones a EFE, Daniel Jato Espino, investigador sénior y profesor del Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), apunta que "la falta de planificación estratégica —para la instalación de esas fuentes energéticas— puede generar rechazo social, pérdida de valores paisajísticos y conflictos con actividades tradicionales como la agricultura o la pesca".

También opina que la transición energética debe ser "ordenada, participativa y sensible al territorio, no una carrera por instalar megavatios a cualquier precio".

El impacto de la eólica marina

En el caso de la energía eólica marina y los posibles efectos ambientales, el académico advierte de que la construcción de las infraestructuras que requiere puede "alterar hábitats y generar ruido que afecte a especies sensibles".

Durante la fase de construcción existe también un riesgo de colisión o desplazamiento de aves marinas, sobre todo en zonas de paso migratorio, agrega.

Uso no sostenible de recursos necesarios

Por su parte, Rodrigo Irurzun, portavoz de Ecologistas en Acción, indica a EFE que la energía renovable "podría no serlo si no se hace un uso sostenible de los recursos de los que se extrae, de las masas forestales o de los aprovechamientos agrícolas, etc".

Al evaluar un posible impacto nocivo sobre la biodiversidad, comenta que la fotovoltaica o la eólica "necesitan materiales que normalmente se extraen de procesos de minería, que a su vez tienen sus impactos y que muchas veces no son renovables".

También los coches eléctricos se nutren de materiales que podrían ser cuestionables como, por ejemplo, para la fabricación de las baterías o su almacenamiento.

Mar Asunción, portavoz de Clima y Energía de la organización WWF, explica a EFE que se puede hablar de energía limpia "siempre que se manejen de manera adecuada criterios sobre cómo tiene que ser esa energía renovable para que realmente cumpla su función".

Buena selección de las áreas de instalación

Las renovables, argumenta Asunción, son "necesarias e incuestionables pero hay que hacerlas bien" y prestar atención, sobre todo, al lugar en el que se instalan sus infraestructuras, "teniendo en cuenta que menos del 2% del territorio nacional sería necesario para cubrir las necesidades energéticas de territorio".

"Es imprescindible hacer la transición del modelo energético de los combustibles fósiles hacia un modelo mucho más eficiente del que tenemos pero, además, renovable (...) y es imprescindible que se seleccionen bien las áreas donde se van a instalar, que sean áreas de bajo impacto ambiental", alerta.