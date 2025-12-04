Los animalistas piden no "criminalizar" a los jabalíes por la peste porcina y culpan a las granjas

Ecologistas en Acción ha rechazado la "criminalización" de los jabalíes por la peste porcina africana (PPA) y ha recalcado que "aunque pueda estar justificado aplicar medidas de control de la especie" en el foco para evitar que la enfermedad se expanda y llegue a las granjas, esto no se debe extender a otras zonas de forma preventiva "con la excusa de que hay superpoblación".

¿Qué es la peste porcina? La peste porcina es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a los cerdos domésticos y salvajes, pero que no se transmite a los humanos. Existen dos tipos principales: La peste porcina africana (PPA) causada por un virus muy resistente, causa una mortalidad muy alta, de hasta el 100% en algunos brotes. Contra ella no existe vacuna ni tratamiento eficaz. Se propaga por contacto entre animales, a través de alimentos contaminados, ropa, vehículos, etc. y ha causado graves crisis económicas en sectores porcinos de Europa, Asia y África. El segundo tipo es la peste porcina clásica (PPC), también viral, pero distinta de la africana, más controlada en muchos países. Contra ella sí existen vacunas. Ambas enfermedades obligan al sacrificio masivo de animales y restricciones comerciales severas. No representan un riesgo para la salud humana ni afectan la seguridad alimentaria directamente, pero su impacto económico y social puede ser enorme. Leer más

Entre otras medidas, ha reclamado proteger al lobo de nuevo de manera estricta y favorecer su regreso a toda España. En palabras de la ONG, este animal es "el mejor sistema natural de regulación de las poblaciones de ungulados, por su depredación directa y el efecto llamado 'ecología del miedo', que reduce los impactos de la fauna silvestre en zonas abiertas como los cultivos".

Así se ha expresado días después de que se hayan encontrado varios cadáveres de jabalíes muertos por PPA, algo que no ocurría desde 1994. De esta manera, ha negado que exista una "supuesta sobrepoblación" de la especie y ha incidido en que lo que ha pasado es que "las poblaciones se han recuperado de unos niveles anormalmente bajos de hace un siglo".

"Lo que sí ha aumentado es el contacto de la fauna silvestre con la población de las ciudades, por el crecimiento urbano y poblacional, a menudo con una ocupación exagerada del territorio (urbanizaciones en pleno monte, segundas residencias en la costa y las montañas)", ha indicado.

Granjas: una "bomba biológica"

Frente a esto, y pese a que no se ha detectado ni un foco de PPA en las granjas gracias a los rigurosos controles sanitarios, la organización ha puesto el foco en las macrogranjas de porcino. Aseguran que sólo pueden funcionar "a base de impulsar la deforestación de las selvas tropicales para la producción de los piensos". Ese dato es falso. La mayor parte del cereal importado por España para elaborar piensos procede de Ucrania. Y el maíz, también para piensos, procede de EEUU.

La organización también ha tirado de tópicos como acusarlas de ser "grandes consumidoras" y "contaminadoras" de agua. Asimismo, han señalado que "las macrogranjas, en su afán de maximizar producción, concentran miles de animales en condiciones de hacinamiento, lo que no solo acelera la propagación de enfermedades, sino que convierte cada granja en una bomba biológica", han recalcado, sin hacer referencia precisamente a que no se ha detectado ningún foco de PPA en dichas explotaciones.

Nada de caza y menos urbanizaciones

La asociación ha pedido dejar de "criminalizar" a la fauna silvestre y "educar sobre las funciones y servicios ecosistémicos". También pide "rechazar la caza" como forma para regular las especies silvestres, "ya que crea más problemas y no resuelve ninguno".

Además, han demandado que se usen "sistemas incruentos de control de la fertilidad" como son las "vacunas esterilizantes" en las zonas urbanas más densas, como el área metropolitana de Barcelona, para limitar las poblaciones de jabalíes. Además, ha requerido que se mejore la gestión de los residuos urbanos, impidiendo que contenedores y papeleras estén al alcance de la fauna silvestre.

Por último, Ecologistas en Acción ha demandado que se abandonen los proyectos de urbanización dispersa en zonas rurales, y especialmente en áreas naturales, que incrementan el contacto entre personas y especies silvestres. Asimismo, ha pedido evitar la suelta y alimentación suplementaria de jabalíes en los cotos de caza.