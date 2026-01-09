Hallan en Marruecos restos que revelan el linaje africano anterior al Homo sapiens

Un equipo internacional de investigadores ha identificado en la cantera de Casablanca, en Marruecos, fósiles de homínidos con una antigüedad aproximada de 773.000 años, que aportan nueva información sobre las poblaciones africanas que vivieron antes de la aparición de los primeros Homo sapiens conocidos, como los hallados en el yacimiento de Jebel Irhoud.

El descubrimiento se ha dado a conocer este miércoles en la revista científica Nature, una de las publicaciones de referencia internacional en investigación revisada por pares. Según el estudio, los restos fósiles proceden de un contexto arqueológico bien datado y amplían el conocimiento sobre las fases más antiguas de la evolución humana en África.

Los autores explican que estos homínidos vivieron en un periodo clave de la prehistoria, cuando todavía no se habían diferenciado plenamente las distintas especies humanas conocidas posteriormente. Su cronología los sitúa en un intervalo en el que los datos paleontológicos siguen siendo escasos y fragmentarios.

El ancestro común de humanos y neandertales

La evidencia paleogenética disponible hasta ahora sugiere que el último ancestro común de los humanos actuales, los neandertales y los denisovanos habría vivido hace entre 765.000 y 550.000 años. Sin embargo, la localización geográfica exacta y las características físicas de esas poblaciones ancestrales siguen siendo objeto de debate científico.

El nuevo hallazgo marroquí se encuadra precisamente en ese marco temporal, lo que refuerza su relevancia para comprender los orígenes de nuestra especie y de otros linajes humanos extinguidos.

Comparación con Atapuerca

Hasta ahora, los fósiles de Homo antecessor encontrados en la sierra de Atapuerca (España), con una antigüedad estimada entre 950.000 y 770.000 años, se habían propuesto como posibles representantes de esa población ancestral común.

No obstante, el estudio subraya que existe un elemento clave a tener en cuenta: todos los fósiles de Homo sapiens datados de forma segura antes de 90.000 años se han encontrado en África o en regiones limítrofes con Asia, lo que apunta a un origen africano de nuestra especie, frente a hipótesis de un origen euroasiático.

Rasgos morfológicos distintos

Los fósiles descubiertos en Casablanca presentan una antigüedad similar a la de Homo antecessor, pero muestran diferencias morfológicas claras. Según los investigadores, estos restos combinan rasgos considerados primitivos con otros más derivados, que recuerdan tanto a Homo sapiens posteriores como a homínidos arcaicos de Eurasia.

Esta combinación de características sugiere que se trata de una población distinta, que habría evolucionado en África y que formaría parte del linaje ancestral del que surgiría posteriormente nuestra especie.

Claves sobre los primeros humanos africanos

El estudio destaca que estos homínidos africanos aportan información directa sobre las poblaciones que precedieron a los primeros Homo sapiens documentados en Jebel Irhoud, también en Marruecos, y que hasta ahora constituían la referencia más antigua de nuestra especie.

Para los autores, los fósiles de Casablanca aportan "pruebas sólidas" de la existencia de un linaje africano ancestral, compatible con los datos genéticos y con la distribución geográfica conocida de los primeros humanos modernos.

El hallazgo refuerza así la idea de que África desempeñó un papel central y continuado en la evolución humana durante el Pleistoceno medio, en un periodo crucial para la diferenciación de las principales ramas del género Homo.