Las pinturas más antiguas del mundo están en cuevas de España... y no las hizo el Homo sapiens

Las cuevas de Maltravieso (Cáceres), La Pasiega (Cantabria) y Ardales (Málaga) albergan las que, hasta hoy, son consideradas las pinturas rupestres más antiguas del mundo. La afirmación se basa en un estudio publicado en Science en 2018, cuyos resultados han sido ahora ampliados y defendidos públicamente por Paul Pettitt, profesor de Arqueología en la Universidad de Durham, en un artículo publicado en 2025. Según el investigador, los autores de estas pinturas fueron neandertales, y no Homo sapiens, lo que cambia radicalmente la visión sobre esta especie extinta.

Arte no figurativo, pero simbólico

En las tres cuevas se han identificado pinturas de color rojo realizadas sobre soportes naturales en zonas profundas, lejos de la luz natural. Se trata de formas geométricas simples, líneas, puntos, y siluetas de manos obtenidas al soplar pigmento sobre ellas. En ningún caso aparecen animales, humanos u otras representaciones figurativas, lo que ha dificultado su interpretación durante décadas.

Sin embargo, según Pettitt y sus colegas, la ubicación, el uso de pigmento mineral y la organización de los motivos en el espacio indican una intención simbólica clara. Estas expresiones no responden a una necesidad funcional, sino a una forma primitiva de pensamiento abstracto.

El método que cambió la cronología del arte

La clave del estudio está en la aplicación de un método de datación por uranio-torio, que permite establecer la edad de las costras de calcita que se forman sobre las pinturas. Si la capa mineral es posterior, la pintura debe ser más antigua. Mediante esta técnica, el equipo de investigación determinó:

En Maltravieso , la silueta de una mano fue datada en 66.700 años .

En La Pasiega , un motivo lineal tiene al menos 64.800 años .

En Ardales, los pigmentos en estalagmitas fueron fechados en más de 65.500 años.

Estos resultados son anteriores en más de 20.000 años a la llegada de Homo sapiens a Europa, lo que descarta su autoría. Las evidencias arqueológicas del entorno corresponden al Paleolítico Medio, periodo vinculado exclusivamente a los neandertales.

Revisión de una especie subestimada

Aunque ya se conocían ejemplos de ornamentación corporal o uso de pigmentos por neandertales, este es el primer caso en que se les atribuye con claridad arte rupestre en cuevas. Para Pettitt, esto demuestra que los neandertales no solo tenían capacidades técnicas, sino también una forma de pensamiento simbólico más desarrollada de lo que tradicionalmente se ha reconocido.

En su artículo de 2025, el investigador defiende que este comportamiento no fue puntual. Lo argumenta con datos adicionales procedentes de Francia, como la cueva de La Roche Cotard, donde se han identificado flutings (líneas hechas con los dedos en arcilla blanda) organizados en patrones deliberados. Esta cueva fue sellada hace al menos 54.000 años, y no contiene restos de Homo sapiens.

Además, en la cueva de Bruniquel, también en Francia, se documentaron estructuras circulares hechas con fragmentos de estalagmitas, acompañadas de restos de fuego, en una acción que remite a un comportamiento ritual o simbólico.

¿Primer arte o primeras ideas?

Aunque estas expresiones no se ajustan a la definición clásica de "arte" figurativo, los investigadores sugieren que podrían representar una forma temprana de conexión con lo invisible: símbolos, identidad grupal o incluso una concepción del más allá.

Este tipo de manifestaciones, según Pettitt, no se explican sin asumir que los neandertales tenían conciencia de sí mismos y de su entorno. No eran, por tanto, imitadores de Homo sapiens, sino creadores autónomos de sus propios sistemas de expresión.

Hoffmann, D.L., et al. (2018). U-Th dating of carbonate crusts reveals Neandertal origin of Iberian cave art. Science, Vol. 359, Issue 6378, pp. 912–915.

Pettitt, P. (2025). Were Neanderthals capable of making art?

Publicado en The Conversation el 28 de octubre de 2025.