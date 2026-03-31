España, un tesoro de dinosaurios: confirman linaje único de estegosaurios

Una exhaustiva investigación liderada por la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis ha revelado que los estegosaurios que habitaron el este de la Península Ibérica durante el Jurásico Superior (hace entre 150 y 145 millones de años) pertenecieron a un único linaje conocido como dacentrurinos. El estudio, publicado en la prestigiosa revista científica Palaeontologia Electronica, se ha basado en el análisis de nuevos restos fósiles y en la revisión detallada del material ya existente en yacimientos de Teruel y Valencia.

Los estegosaurios, conocidos por sus características placas y púas dorsales, eran dinosaurios herbívoros que se desplazaban a cuatro patas. La investigación, que abarca yacimientos en municipios turolenses como El Castellar, Jabaloyas, Monteagudo del Castillo, Mora de Rubielos y Riodeva, además de Alpuente en Valencia, aporta información crucial sobre su diversidad y ecología en los ecosistemas costeros de la época.

Sergio Sánchez Fenollosa, investigador de la Fundación Dinópolis y autor principal del estudio, destacó que la combinación del análisis de nuevos hallazgos con la revisión de fósiles ya conocidos ha sido fundamental para profundizar en la comprensión de estos dinosaurios. "Hasta la fecha, el linaje de los dacentrurinos es el único identificado", afirmó Sánchez Fenollosa, sugiriendo que la abundancia de fósiles de este grupo, cuyo principal representante es Dacentrurus, indica que fue una especie prolífica en las zonas costeras. La ausencia de otros grupos de estegosaurios, presentes en otras regiones, podría deberse a que estos habitaron ecosistemas más continentales.

Los restos analizados se han clasificado principalmente como Dacentrurus armatus, además de incluirse en distintos grupos taxonómicos como Dacentrurinae, Neostegosauria, Stegosauridae y Stegosauria. Maite Suñer, directora del Museo Paleontológico de Alpuente, resaltó la importancia de la revisión del material "clásico" de la comarca de Los Serranos, que ha permitido reinterpretar fósiles clave y confirmar hipótesis de investigación previas.

Alberto Cobos, director-gerente de la Fundación Dinópolis, subrayó la excepcionalidad del registro fósil encontrado en España, tanto en términos de cantidad como de conservación. "La excepcional abundancia y conservación del registro fósil, tanto de huesos como de huellas", afirmó, sitúa a España como un punto neurálgico para el estudio de estos dinosaurios a nivel mundial. Cobos concluyó que esta investigación refuerza el papel de Teruel y su entorno como enclaves científicos de primer orden para comprender la evolución y diversidad de los dinosaurios en Europa durante el Jurásico Superior.