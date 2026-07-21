Logran generar células similares a los glóbulos rojos a partir de iPSC caninas

Un equipo de investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka en Japón ha logrado un avance en el ámbito de la medicina regenerativa y la hematología. En colaboración con la empresa TOKIWA-Bio Inc., han desarrollado un método innovador para generar células similares a los glóbulos rojos a partir de células madre pluripotentes inducidas, conocidas científicamente como iPSC caninas. Los resultados de este trabajo se han publicado recientemente en la revista especializada Stem Cells Translational Medicine.

Las transfusiones de sangre desempeñan un papel fundamental tanto en la medicina humana como en la atención clínica de los animales. Sin embargo, mientras que en el sistema de salud humano existe una estructura consolidada para la recolección, aunque los hospitales necesitan constantemente donantes, en la atención veterinaria, los bancos de sangre son prácticamente inexistentes. Esta carencia provoca que las terapias de reemplazo sanguíneo para perros dependan en su gran mayoría de las donaciones directas de otros sanos.

Ante esta problemática, los progresos en el manejo de las células madre pluripotentes inducidas han abierto nuevas perspectivas metodológicas. Estas técnicas ofrecen la posibilidad inédita de producir diferentes tipos de células en el laboratorio. Dada la enorme similitud que existe entre los procesos biológicos de los humanos y los de estos animales de compañía, los perros se han convertido en excelentes modelos traslacionales. A pesar de estas ventajas, hasta el momento la comunidad científica no había logrado establecer un procedimiento robusto y fiable para la creación de eritrocitos a partir de iPSC caninas.

Imitar un proceso biológico

El grupo de investigación dirigido por el profesor Shingo Hatoya, perteneciente a la Facultad de Ciencias Veterinarias, se propuso imitar el proceso biológico natural de la hematopoyesis. Los científicos cultivaron las iPSC en grupos celulares específicos y lograron inducir su diferenciación. Durante este minucioso proceso in vitro, observaron la aparición de células progenitoras que contenían hemoglobina, que es la proteína responsable de transportar el oxígeno en el torrente sanguíneo.

Uno de los aspectos más destacados de la investigación fue el uso de la avanzada herramienta de edición genética CRISPR-Cas9. Los autores del estudio dirigieron esta tecnología hacia la glicoforina A, habitualmente abreviada como GYPA, que funciona como un marcador biológico de los glóbulos rojos. Gracias a esta modificación, las células creadas emitían una fluorescencia verde cuando expresaban dicho marcador, lo que permitió al equipo científico rastrear y monitorizar la diferenciación celular en tiempo real. Según los datos reportados, bajo condiciones optimizadas, más del 96% de las células analizadas mostraron positividad para GYPA.

A pesar del indudable éxito, los científicos advierten de que todavía queda camino por recorrer. "Las células generadas en este estudio aún no son glóbulos rojos completamente maduros aptos para transfusión", matizó el propio profesor Hatoya en las conclusiones del artículo. El académico explicó que solo alrededor del 3% de las células lograron completar el proceso de enucleación, una característica esencial de los glóbulos rojos maduros en todos los mamíferos.