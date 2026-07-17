Renfe permite viajar con perros de hasta 40 kilos: precios, kit de limpieza y otros requisitos

A partir de este martes 21 de julio, los dueños de perros de hasta 40 kilos podrán viajar con sus mascotas en casi todos los trenes de la red de Renfe. La compañía amplía un servicio que hasta ahora solo estaba disponible en determinados corredores de AVE y que, desde ahora, llegará también a los trenes AVE, AVLO, Alvia, Euromed, Intercity, Avant y Media Distancia.

Estos son los requisitos, precios y normas de uso que hay que cumplir.

Mascotas de hasta 10 kilos

Tienen que viajar en su jaula o transportín, de medidas máximas 60x35x35 centímetros.

No basta con llevarlo directamente al tren. Antes, hay que sacarles su propio billete de mascota y no pueden ocupar una plaza. El billete de mascota es gratuito si viajas con billete Prémium —opción no disponible en trenes AVE Internacional—. Si tu billete es Básico o Elige, solo tendrás que pagar para poder llevarte a tu mascota 10 € si viaja en transportín.

Además, existe la posibilidad de viajar con tu perro sin transportín por 35 € en aquellos trenes que tengan plazas preestablecidas para perros de hasta 40 kilos.

Perros de hasta 40 kilos en Renfe

Los perros viajarán junto a sus dueños, ocupando la plaza interior junto a la ventanilla en un coche habilitado como pet friendly. En cada tren solo podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, por lo que será necesario reservar la plaza al comprar el billete.

El sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos: uno para el viajero y otro para el espacio del animal.

El suplemento para el perro será de 40 euros en los trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity. En cambio, en los servicios Avant y Media Distancia se aplicará la tarifa general prevista para este servicio.

Además, 24 horas antes del viaje, Renfe enviará un correo electrónico recordando las condiciones y recomendaciones para realizar el trayecto con la mascota.

Qué documentación necesitas para viajar con tu perro

Uno de los cambios es que Renfe simplifica el proceso de compra y la documentación que deberá presentarse en los controles de acceso.

Al adquirir el billete, los trenes que admiten perros grandes sin transportín estarán identificados con una huella. Los billetes podrán comprarse tanto en la página web y la aplicación de Renfe como en agencias de viaje.

El propietario deberá llevar durante el viaje:

La cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo para animales de compañía .

actualizada o el . Un kit de limpieza con empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y producto antiolor.

Además, en los trenes comerciales y en los Avant, Renfe entregará un kit de viaje que incluye una funda para el asiento y una alfombrilla para el perro, que deberán colocarse durante el trayecto y retirarse al finalizar.

Las normas que deberán cumplir los perros durante el viaje

Las mascotas deberán permanecer siempre junto a su dueño y sujetas con una correa no extensible de un máximo de 1,5 metros. También será obligatorio que lleven bozal tanto en la estación como durante el embarque y el desembarque del tren.

La compañía recuerda que no podrán acogerse a este servicio los perros menores de un año, los considerados de raza potencialmente peligrosa ni las hembras en celo.

Tampoco estará permitido viajar con estos animales en trenes con enlace, en aquellos que tengan previsto un transporte alternativo por carretera o en determinadas plazas comercializadas bajo modalidades especiales de servicio público.

Hasta ahora, esta posibilidad solo existía en algunos corredores de alta velocidad, como los de Madrid-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. Con la ampliación que entra en vigor este martes, el servicio estará disponible en la mayor parte de la red ferroviaria de Renfe.