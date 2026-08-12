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Ciencia

Las espectaculares imágenes que deja el histórico eclipse de Sol

El cielo ofrece un espectáculo histórico durante este 12 de agosto en distintos puntos del mundo, entre ellos, España.

Libertad Digital
España
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España

Eclipse solar sobre la torre de Hércules, en A Coruña.

Italia
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Italia

Un avión sobrevuela el eclipse solar parcial, visto desde Turín.

Suiza
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Suiza

La luna oscurece el sol durante el eclipse solar parcial, visto junto a la Catedral en Berna, Suiza.

Portugal
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Portugal

La gente observa el eclipse solar en Paredes de Coura, Viana do Castelo, Portugal.

República Checa
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República Checa

El castillo de Praga durante el eclipse solar.

Alemania
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Alemania

Una parte del Sol oscurecida por la Luna durante el eclipse solar parcial detrás de la torre de televisión en Berlín.

Polonia
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Polonia

La gente observa el eclipse solar parcial en Krynica Morska, norte de Polonia.

España
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España

Comienzo del eclipse de sol visto desde Castillo de Pambre en Palas Rei, Lugo.

Suiza
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Suiza

La luna oscurece el sol durante el eclipse solar parcial vista desde la montaña suiza Uetliberg.

Reino Unido
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Reino Unido

Espectadores en el Perry Barr's Alexander Stadium, Birmingham, usando gafas especiales de eclipse para ver el eclipse solar.

España
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España

Vista del eclipse solar en Zaragoza.

Groenlandia
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Groenlandia

Los pasajeros a bordo un crucero observan el eclipse solar total frente a la costa de Groenlandia.

Francia
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Francia

La Asociación Francesa de Astronomía organiza un evento de observación en el Parc André Citroën de París usando sus gafas astronómicas y está distribuyendo gafas protectoras para que todos puedan observar el eclipse de forma segura.

España
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España

Eclipse solar visto desde la localidad de Yebes, Guadalajara.

España
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España

Eclipse de Sol junto a un toro de Osborne este miércoles en la localidad de Pradorrey, León.

Suiza
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Suiza

Un asistente al festival en Penthaz con gafas protectoras para ver el eclipse.

España
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España

El eclipse de sol sobre Lerma (Burgos) con el Parador Nacional a la derecha.

España
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España

El eclipse solar total visto desde San Millán de los Caballeros, imagen cedida por la NASA.

España
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España

Una multitud de personas con gafas protectoras esperando el comienzo del eclipse de Sol en Madrid.

España
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España

Foto del eclipse solar junto al Planetario, Parque Tierno Galván de Madrid.

España
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España

Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña.

Portugal
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Portugal

Una persona observa un eclipse solar parcial en el faro de Cabo da Roca, en Sintra.

Reino Unido
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Reino Unido

Un miembro del público ve una transmisión en vivo del eclipse solar en el Observatorio Real de Greenwich.

España
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España

Vista del eclipse total de sol en Burgos.

España
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España

Eclipse solar visto desde El Arenal, en la bahía de Palma, Baleares.

Bélgica
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Bélgica

Eclipse solar parcial sobre Wetstraat / Rue de la Loi desde el distrito de la UE en Bruselas.

Finlandia
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Finlandia

La Luna oscurece al Sol durante un eclipse solar parcial en Helsinki.

España
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España

Vista desde el barrio de los Magraners, Lleida, del eclipse solar.

España
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España

Un avión despega del aeropuerto de Manises, Valencia, durante el eclipse solar.

España
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España

Eclipse solar a través de las columnas del Teatro Romano de Mérida.

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