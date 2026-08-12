Las espectaculares imágenes que deja el histórico eclipse de Sol
El cielo ofrece un espectáculo histórico durante este 12 de agosto en distintos puntos del mundo, entre ellos, España.
España
Eclipse solar sobre la torre de Hércules, en A Coruña.
Italia
Un avión sobrevuela el eclipse solar parcial, visto desde Turín.
Suiza
La luna oscurece el sol durante el eclipse solar parcial, visto junto a la Catedral en Berna, Suiza.
Portugal
La gente observa el eclipse solar en Paredes de Coura, Viana do Castelo, Portugal.
República Checa
El castillo de Praga durante el eclipse solar.
Alemania
Una parte del Sol oscurecida por la Luna durante el eclipse solar parcial detrás de la torre de televisión en Berlín.
Polonia
La gente observa el eclipse solar parcial en Krynica Morska, norte de Polonia.
España
Comienzo del eclipse de sol visto desde Castillo de Pambre en Palas Rei, Lugo.
Suiza
La luna oscurece el sol durante el eclipse solar parcial vista desde la montaña suiza Uetliberg.
Reino Unido
Espectadores en el Perry Barr's Alexander Stadium, Birmingham, usando gafas especiales de eclipse para ver el eclipse solar.
España
Vista del eclipse solar en Zaragoza.
Groenlandia
Los pasajeros a bordo un crucero observan el eclipse solar total frente a la costa de Groenlandia.
Francia
La Asociación Francesa de Astronomía organiza un evento de observación en el Parc André Citroën de París usando sus gafas astronómicas y está distribuyendo gafas protectoras para que todos puedan observar el eclipse de forma segura.
España
Eclipse solar visto desde la localidad de Yebes, Guadalajara.
España
Eclipse de Sol junto a un toro de Osborne este miércoles en la localidad de Pradorrey, León.
Suiza
Un asistente al festival en Penthaz con gafas protectoras para ver el eclipse.
España
El eclipse de sol sobre Lerma (Burgos) con el Parador Nacional a la derecha.
España
El eclipse solar total visto desde San Millán de los Caballeros, imagen cedida por la NASA.
España
Una multitud de personas con gafas protectoras esperando el comienzo del eclipse de Sol en Madrid.
España
Foto del eclipse solar junto al Planetario, Parque Tierno Galván de Madrid.
España
Eclipse solar sobre la torre de Hércules en A Coruña.
Portugal
Una persona observa un eclipse solar parcial en el faro de Cabo da Roca, en Sintra.
Reino Unido
Un miembro del público ve una transmisión en vivo del eclipse solar en el Observatorio Real de Greenwich.
España
Vista del eclipse total de sol en Burgos.
España
Eclipse solar visto desde El Arenal, en la bahía de Palma, Baleares.
Bélgica
Eclipse solar parcial sobre Wetstraat / Rue de la Loi desde el distrito de la UE en Bruselas.
Finlandia
La Luna oscurece al Sol durante un eclipse solar parcial en Helsinki.
España
Vista desde el barrio de los Magraners, Lleida, del eclipse solar.
España
Un avión despega del aeropuerto de Manises, Valencia, durante el eclipse solar.
España
Eclipse solar a través de las columnas del Teatro Romano de Mérida.