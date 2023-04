Ruido blanco: ¿Para qué sirve?

Puede ser el sonido del televisor o la radio sin sintonizar o el ruido constante y uniforme de un aire acondicionado o una campaña extractora o la lluvia y el viento. En todos los casos, se trata de ruido blanco, algo que se describe como una señal de sonido que contiene todas las frecuencias y estas son de la misma potencia.

En los últimos años, se ha puesto muy de moda usar apps o listas de reproducción de ruido blanco para conciliar el sueño, especialmente con bebés que tienen dificultades para relajarse o para quedarse dormidos.

El motivo es que el ruido blanco hace que el nivel del umbral auditivo alcance su velocidad máxima y esto significa que, en presencia de este tipo de sonidos de fondo, los estímulos auditivos más intensos son menos capaces de activar la corteza cerebral durante el sueño. Esto hace que algunas personas consigan dormirse más rápido si tienen la televisión encendida con un volumen moderado, por ejemplo.

Ahora bien ¿se trata de un efecto placebo o existen evidencias científicas que avalen que el sonido de una lavadora o el de un secador de pelo ayudan realmente a relajarse y a mantener la concentración en medio del caos acústico? ¿Es peligroso su uso diario? ¿Funciona con todo el mundo? La ciencia señala que el efecto calmante que se le atribuye al ruido blanco reside básicamente en su capacidad para enmascarar otros sonidos, aunque precisan que no funciona de igual manera en todo el mundo, ni su uso siempre es beneficioso.

¿Qué es el ruido blanco?

El ruido blanco es un sonido constante que impide que se escuchen los demás ruidos que rodean un hogar, un trabajo o la calle. Este sonido blanco integra todo el espectro de frecuencias sonoras que existen, de una manera armónica y sin que ningún sonido destaque por encima de otro. Por eso se llama ruido blanco, como el color blanco, que es la suma de todos los colores. Resulta muy útil para enmascarar ruidos potentes de fondo que impiden descansar o relajarse.

¿Por qué se llama ruido blanco?

El nombre de ‘blanco’ proviene de su comparación con la luz. De la misma manera que la luz blanca está compuesta por la suma de todos los colores que puede percibir nuestro sistema visual, el ruido blanco contiene todas las frecuencias.

¿Qué efectos positivos tiene?

Según los expertos, el ruido blanco es el ideal para enmascarar o tapar otros sonidos provenientes del ambiente, como los coches, una construcción o el ladrido de un perro. De hecho, funciona muy bien para quienes se despiertan con cualquier interrupción repentina de sonido.

El motivo es que el oído es el único de los sentidos que se mantiene funcionando incluso en el sueño, por ello, el ruido blanco sirve para bloquear otros sonidos cuyas frecuencias son alteradas y pueden estimular la corteza cerebral.

¿Está demostrada la eficacia para conciliar el sueño?

No hay una opinión científica unificada. Sí que hay algunos expertos que aseguran que el ruido blanco es ideal para tapar sonidos procedentes del ambiente, como coches o ruido de obras y que funciona muy bien para personas que tienen el sueño ligero. En lo que sí parece haber consenso es en que no se puede utilizar de manera constante. Su uso no está indicado en casos de apnea nocturna, por ejemplo, ya que podría ser contraproducente.

Inicios del uso de ruido blanco

El ruido blanco como elemento terapéutico empezó a usarse en las UCIS neonatales porque:

Emulaba los sonidos que el bebé oye en el útero materno y, de esa forma, se relajaba al escuchar un entorno familiar.

y, de esa forma, se relajaba al escuchar un entorno familiar. Además, el efecto enmascarador del ruido blanco conseguía tapar los molestos ruidos de la UCI y ayudaba a que el niño durmiera mejor.

A raíz de la experiencia en las UCIS neonatales se empezó a popularizar el uso del ruido blanco para ayudar a dormir a los bebés de forma generalizada.

¿Se puede usar ruido blanco para que los bebés duerman?

Puntualmente, sí. La Academia Americana de Pediatría recomienda que el aparato que emita el ruido blanco esté a 2 metros de la cuna y que se vigile que el volumen no supere los 50 decibelios. Unos experimentos apuntaron a que un volumen más alto podía ocasionar daños en la audición y aumentar el riesgo de problemas en el desarrollo del lenguaje.