¿Cómo aliviar la hinchazón de tobillos rápidamente?

La hinchazón en los tobillos es un problema común que puede ser causado por una variedad de factores, incluyendo lesiones, enfermedades crónicas, problemas circulatorios y retención de líquidos. Afortunadamente, existen varios remedios naturales y medidas que se pueden tomar para aliviar rápidamente la hinchazón y reducir el malestar asociado.

Como norma general, la hinchazón de los tobillos suele ser una consecuencia de la retención de líquidos. A su vez, esta suele estar causada por diversos problemas, tales como problemas cardíacos, enfermedades en los riñones, problemas hepáticos, algunos problemas con los ganglios linfáticos, el consumo de ciertos medicamentos, el sedentarismo, el consumo excesivo de sal, entre otros.

Si bien los tobillos son una de las articulaciones más fuertes del cuerpo porque se encargan de soportan gran parte del peso de este, lo cierto es que son muy vulnerables a lesiones y problemas. Por esto mismo es que resulta indispensable mantener siempre buenos hábitos de vida.

¿Qué hay que saber y qué hacer al respecto?

La hinchazón de los tobillos no siempre provoca dolor, pero sí una gran molestia. En caso de que cause dolor, esto puede ser una clara señal de que ha habido una lesión. Generalmente, si el dolor o la inflamación no son intensos, podría tratarse de alguna contusión o esguince.

Antes de nada, hay que tener en cuenta que no se debe inmovilizar el pie a menos que el médico lo indique, ya que esto podría resultar contraproducente. Por otra parte, en muchos casos puede indicarse la realización de algunos movimientos suaves para que la articulación no adquiera una gran rigidez y luego resulte mucho más incómoda y difícil de tratar.

También, un gesto tan sencillo como colocar las piernas en alto puede ayudar a favorecer la circulación y evitar que se hinchen más, pero esto solo debe hacerse por un rato, el motivo es claro y es que no por dejar las piernas en alto una hora o más se va a conseguir desinflamar del todo los tobillos. Así pues, habrá que poner las piernas en alto por ratos, varias veces al día. ¿Por qué es beneficioso el hecho de poner las piernas en alto? Esto puede ayudar a reducir la acumulación de líquido en los tobillos y mejorar la circulación sanguínea.

Otro remedio natural es aplicar compresas frías, algo que puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor en los tobillos. Para hacerlo, simplemente hay que sumergir una toalla en agua fría y colocarla sobre los tobillos durante unos 15 minutos.

Los masajes suaves también pueden ayudar a reducir la hinchazón y mejorar la circulación sanguínea. Para hacerlo, simplemente hay que masajear los tobillos con movimientos circulares suaves durante unos 10 minutos al día. También se pueden utilizar aceites esenciales, como el aceite de lavanda, para mejorar el efecto relajante del masaje.

Además de estos remedios naturales, también es importante mantenerse hidratado y hacer ejercicio regularmente para mejorar la circulación sanguínea y reducir la retención de líquidos. Por supuesto, también se recomienda evitar estar de pie o sentado durante largos períodos de tiempo y usar medias de compresión para ayudar a reducir la hinchazón.

Moverse diariamente es importante también para evitar la retención. Si uno está sentado o de pie en un área durante un período prolongado de tiempo (como en el trabajo), esto puede causar pies hinchados. Lo ideal es moverse un poco cada hora, incluso si es una caminata a la sala de descanso, una caminata alrededor de la manzana en el almuerzo, flexionar las rodillas y tobillos o una vuelta alrededor de la oficina.

¿Qué hacer para evitar el hinchazón de los tobillos?

Mantener un peso normal, de acuerdo al índice de masa corporal.

Evitar el sedentarismo y hacer ejercicio regularmente.

Llevar una dieta equilibrada, baja en sal ya que el sodio favorece la retención de líquidos.

Evitar permanecer en una misma postura por más de 20 minutos.

No usar prendas de ropa demasiado ajustadas, sino optar por prendas cómodas. El motivo es que cuanto más ajustados sean los pantalones, leggins y afines, mayores probabilidades habrá de sufrir retención de líquidos.

Utilizar un calzado adecuado y cómodo a diario.

Los suplementos de magnesio pueden ser útiles

Comer alimentos altos en magnesio puede ayudar y algunos de ellos son las almendras, el tofu, las espinacas, el chocolate amargo, el brócoli y los aguacates. Tomar de 200 a 400 miligramos de magnesio diariamente podría ayudar con la hinchazón.