Hábitos para tener un cerebro sano

El deterioro físico y mental siempre se ha pensado que es parte inevitable del envejecimiento pero no es tan cierto como se cree. Es evidente que el cerebro cambia con la edad, pero al igual que con otras partes del cuerpo, cuidarlo bien desde la niñez a la edad adulta puede ayudar a prevenir o retrasar la enfermedad y el deterioro. En realidad, hábitos cotidianos como el ejercicio y la buena alimentación, pueden reducir el riesgo de padecer pérdida de memoria y otros síntomas de deterioro cognitivo. Los últimos estudios también revelan que controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre puede aportar beneficios al cerebro, y lo mismo ocurre con el sueño y la interacción social.

Por tanto, llevar una vida saludable no sólo es clave para el corazón, la tensión o la diabetes, sino que también es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro. Tanto es así que seguir unos buenos hábitos podría reducir en un 40% los casos de Alzheimer y hasta en un 90% los ictus? El cerebro es uno de los órganos más importantes del cuerpo, pero a diferencia de lo que ocurre con otros órganos, éste no suele mandar señales de aviso de que algo no funciona correctamente hasta que el daño es importante. Por eso es muy necesario cuidarlo de forma continua. Sin embargo y aunque se tienen muy interiorizados ciertos hábitos que permiten cuidar otras partes del cuerpo, no ocurre lo mismo con el cerebro.

Por esta razón, es recomendable mantener hábitos beneficiosos para el cerebro desde edades tempranas con el fin de cuidar este órgano y de tener una mayor probabilidad de envejecer sin secuelas neurológicas. Hacer ejercicio físico de manera regular, evitar el sedentarismo, mantenerse activo intelectualmente y controlar los factores de riesgo vascular, han demostrado beneficio para el cerebro a todas las edades, incluso en aquellos que ya padecen una enfermedad neurológica.

Además, actividades que fomenten la estimulación cognitiva como leer, bailar, conversar, acudir a eventos culturales u otro tipo de actividad social también aumentan la resistencia del cerebro ante las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y ayudan a prevenirlas. Por tanto, ¿Cuáles son las recomendaciones para mantener un cerebro sano?