¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la ansiedad?

La ansiedad es de los problemas de salud mental más habituales en todo el mundo, de hecho, en España es un problema que afecta doblemente a las mujeres con un 8,8%, frente a un 4,5% de hombres. Tan frecuente es que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en las clínicas de psicología, pero que no deja de ser un mecanismo habitual a través del que uno se enfrenta a peligros, amenazas y desafíos tanto reales como ficticios. Este es un sentimiento de tensión que ayuda a adoptar medidas para solucionar determinadas situaciones, pero cuando estas exceden la capacidad de reacción y sobrepasan en intensidad, pueden llegar a convertirse en un problema cada vez más difícil de afrontar.

Debido a su gravedad y nivel de afectación a la sociedad existen una infinidad de mitos de lo que es la ansiedad, empezando por su definición, hasta sus causas, síntomas y tratamientos. Algunos son verdad y otros no. Pero, lo que hay que tener claro es que la finalidad de la ansiedad es proteger al organismo y sus intereses. La ansiedad implica la activación de tres niveles:

Cognitivo, lo que se piensa Fisiológico, lo que se siente Conductual, lo que se hace

Cuál es la clave para dejar atrás la ansiedad

La verdadera clave para enfrentar la ansiedad es una combinación de enfoques que pueden variar según la persona y la situación. Pero, en general es necesario encontrar una combinación de estrategias que funcionen para cada caso en particular y no dudar en buscar ayuda cuando sea necesario. No obstante, lo más importante es saber que no existe una solución única para todos, y el enfoque puede variar según la gravedad de la ansiedad y las circunstancias personales. Es importante ser paciente con uno mismo y buscar apoyo profesional si la ansiedad interfiere significativamente en la vida. Algunos de los elementos clave para calmar la ansiedad son:

Autoconciencia: Reconocer y comprender los propios síntomas y desencadenantes de ansiedad es fundamental. El motivo es que comprender cómo se manifiesta la ansiedad en cuerpo y mente permite abordarla de manera más efectiva.

Reconocer y comprender los propios síntomas y desencadenantes de ansiedad es fundamental. El motivo es que comprender cómo se manifiesta la ansiedad en cuerpo y mente permite abordarla de manera más efectiva. Técnicas de relajación: Aprender técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga puede ayudar a reducir la ansiedad en momentos de estrés.

Aprender técnicas de relajación como la respiración profunda, la meditación o el yoga puede ayudar a reducir la ansiedad en momentos de estrés. Gestión del estrés: Desarrollar habilidades para manejar el estrés en la vida cotidiana es esencial para prevenir y abordar la ansiedad.

Desarrollar habilidades para manejar el estrés en la vida cotidiana es esencial para prevenir y abordar la ansiedad. Ejercicio: La actividad física regular puede ayudar a reducir la ansiedad al liberar endorfinas y reducir el estrés.

La actividad física regular puede ayudar a reducir la ansiedad al liberar endorfinas y reducir el estrés. Alimentación y sueño: Mantener una dieta equilibrada y asegurarse de tener un buen descanso puede influir positivamente en el estado de ánimo y reducir la ansiedad.

Mantener una dieta equilibrada y asegurarse de tener un buen descanso puede influir positivamente en el estado de ánimo y reducir la ansiedad. Apoyo social: Compartir sentimientos y preocupaciones con amigos y seres queridos puede aliviar la carga emocional y proporcionar un sistema de apoyo.

Compartir sentimientos y preocupaciones con amigos y seres queridos puede aliviar la carga emocional y proporcionar un sistema de apoyo. Afrontamiento positivo: Cambiar patrones de pensamiento negativos y adoptar una mentalidad más positiva puede reducir la ansiedad.

Cambiar patrones de pensamiento negativos y adoptar una mentalidad más positiva puede reducir la ansiedad. Terapia: La terapia con un profesional de la salud mental, como la terapia cognitivo-conductual (TCC), puede proporcionar herramientas y estrategias específicas para manejar la ansiedad.

Mitos sobre la ansiedad que no deberían creerse

La realidad sobre la ansiedad es que esta no deja de ser una emoción común que puede surgir por una amplia gama de razones, que no necesariamente son extremas o únicas. Sobre ella existen una serie de mitos bastante extendidos que deberían dejarse a un lado para poder disfrutar del bienestar mental y alejarse de una vez por todas de la ansiedad.