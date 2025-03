La OCU alerta sobre los riesgos del uso de 'túpers': posibles consecuencias para la salud

La fiambrera o tartera de toda la vida es el actual ‘túper’ después de que la marca tupperware triunfara vendiendo este tipo de recipientes para almacenar comida. Ahora ya es raro que alguien no lo conozca como ‘túper’, pero según la RAE lo adecuado sería decir táper. Más allá del nombre, la hora de utilizarlos es importante tener en cuenta sus materiales, el uso que se le va a dar y los alimentos que se introducen en ellos. De hecho, en España uno de cada dos consumidores usa incorrectamente los envases alimentarios, lo que aumenta el riesgo de que las sustancias que los componen migren al alimento que contienen.

El ritmo de vida moderno en el que cada vez se pasan menos horas en casa hace que llevar una alimentación saludable sea complicado, salvo si uno se lleva un ‘túper’ a la oficina con comida preparada de casa.... Por ello, como cada vez se emplean con más asiduidad, es importante saber que usarlos de manera inadecuada supone un riesgo para la salud. Así lo ha afirmado la OCU después de varios estudios. Pero, ¿por qué pueden ser peligrosos? Recordemos que usar bien los recipientes, ‘túpers’ y menaje de cocina es fundamental para reducir al máximo el paso de sustancias químicas al alimento. Además, los expertos en seguridad alimentaria aconsejan no calentar comida en el microondas en un envase de plástico.

¿Qué son los 'túpers' y por qué son problemáticos?

Los ‘túpers’ son unos recipientes de plástico, vidrio o acero inoxidable que sirven para almacenar alimentos sobrantes en el hogar o llevar la comida al trabajo. No obstante, su uso incorrecto puede provocar serios problemas de salud. De hecho, según la OCU, un uso indebido de los ‘túpers’, especialmente los de plástico, puede llevar a la transferencia de sustancias químicas nocivas a los alimentos.

Por ejemplo, uno de los principales problemas que se han identificado es el uso prolongado de ‘túpers’ de plástico, que pueden liberar sustancias químicas cuando se calientan, especialmente si están desgastados o dañados. Esto es particularmente peligroso con alimentos grasos o ácidos, como las salsas de tomate o los cítricos, que pueden provocar una mayor liberación de estos químicos. El peligro no es solo lo que pueden producir sino que, como bien informa la OCU, muchos consumidores desconocen que no todos los ‘túpers’ de plástico son aptos para microondas. Pero, ¿cuáles sí pueden meterse en el microondas? Solo aquellos con el símbolo específico para microondas son seguros para este uso, aunque deben usarse con precaución. Tanto es así que desde la OCU recomiendan calentar la comida en platos de cerámica o vidrio para evitar la exposición innecesaria a plásticos.

¿Cuáles son los peligros de los tuppers de plástico? El principal problema es que algunos de ellos pueden contener bisfenol A (BPA) o fltalatos que son sustancias químicas que pueden migrar a los alimentos cuando el ‘túper’ se expone a altas temperaturas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ambas son sustancias relacionadas con alteraciones hormonales, problemas metabólicos y mayor riesgo de padecer cáncer.

Otro riesgo importante es el deterioro del recipiente con el tiempo. Recordemos que, con el uso, el plástico puede agrietarse o desgastarse, facilitando así la acumulación de bacterias y dificultando una limpieza adecuada. Pero no solo es cosa del ‘túper’ sino que el tipo de alimento que se almacena también influye en el riesgo. El motivo es que alimentos grasos o ácidos pueden aumentar la migración de sustancias químicas del plástico al alimento, especialmente al calentarlos en el microondas.

La caducidad de un ‘túper’

El ‘túper’ es un elemento imprescindible en la cocina de, prácticamente, todo el mundo. Además, se han convertido en una de las principales alternativas para evitar el desperdicio alimentario. Pero tampoco es solo un utensilio esencial en las cocinas de los hogares, sino también en los bares y restaurantes. Muchos de ellos ofrecen la opción de llevar en un ‘túper’ la comida que te ha sobrado. Entre su gran variedad de usos, muchos lo utilizan también para hacer el ‘batch cooking', es decir, dejar preparadas todas las comidas de la semana en un ‘túper’ para no tener que cocinar todos los días.

A pesar de ser un utensilio tan fascinante, no dura para toda la vida. De hecho, al igual que los alimentos, podría decirse que también tiene fecha de caducidad. Si bien es cierto que no hay una fecha marcada para tener que jubilar un tupper, el sentido común nos dice que si está agrietado, roto o con manchas que ya no salen, es hora de jubilarlo. El motivo es que las pequeñas manchas que aparecen en muchos ‘túpers’ y que son prácticamente imposibles de eliminar se deben a microrroturas en el propio material. Además, recordemos que los ‘túpers’ de plástico serán una buena opción cuando estén fabricados con materiales resistentes.

Como con cualquier objeto, la duración del envase dependerá mucho de un uso adecuado. Para ello, debemos asegurarnos de que son aptos para introducir y calentar en el microondas o para guardar a temperaturas extremas en el congelador. Recordemos que no existe ningún material perfecto, todos tienen sus pros y sus contras, pero hay que renovarlos con la suficiente frecuencia cuando veas que están deteriorados para disfrutar de la comida con mucha seguridad alimentaria.

La importancia del material

La mayoría de ‘túpers’ que más se utilizan son de plástico y, aunque se emplean con mucha frecuencia, no siempre son seguros. La OCU ha lanzado una alerta sobre aquellos que contienen también bambú, ya que favorecen la migración de sustancias como el bisfenol A o los ftalatos. Es decir, elementos que pueden ser perjudiciales para la salud. De hecho, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya ha alertado sobre la peligrosidad de estos envases para que dejen de comercializarse. Además, un estudio de la organización sobre estos envases ha detallado que el plástico presenta un mayor riesgo cuando se calienta su contenido.

Por ello, para evitar cualquier riesgo para la salud, la OCU aconseja que no se almacenen alimentos ácidos o grasos en envases de plástico, papel de aluminio o latas abiertas. El motivo es que los alimentos pueden reaccionar con el material y provocar una transferencia de metales pesados como el estaño o aluminio que pueden terminar acumulándose en el organismo. Para ello, la OCU asegura que es mejor utilizar envases de vidrio, acero inoxidable o cerámica. Otra de las importantes recomendaciones es comprobar el estado de los ‘túpers’ y llevar a cabo una limpieza adecuada. En caso de que estos envases presenten roturas, manchas o tengan mal olor es mejor desecharlos y cambiarlos por uno nuevo.

Recomendaciones de la OCU para el uso seguro de ‘túpers’