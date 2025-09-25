La mortalidad por cáncer aumentará un 75% hasta 2050, con más de 18 millones de fallecidos

En 2050, más de 18,6 millones de personas en el mundo morirán a causa del cáncer, lo que supone un incremento del 75% respecto a 2023, según un análisis global publicado en la revista The Lancet. El estudio, elaborado por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) y basado en datos de 204 países, alerta de que el crecimiento será especialmente acusado en los países de ingresos bajos y medios, donde se concentrarán más de la mitad de los nuevos diagnósticos y dos tercios de los fallecimientos.

Entre 1990 y 2023, el número total de nuevos diagnósticos de cáncer en el mundo se duplicó, pasando de 9 a 18,5 millones de casos (un 105% más), mientras que las muertes aumentaron de forma similar, hasta los 10,4 millones, un 74% más que hace tres décadas. Cabe destacar que estas cifras no incluyen los cánceres de piel no melanoma.

El informe atribuye este crecimiento, en su mayor parte, al envejecimiento y al aumento de la población mundial, así como a la exposición a 44 factores de riesgo potencialmente modificables, como el consumo de tabaco, el tipo de dieta o los niveles de glucosa en sangre.

La previsión para 2050 es de 30,5 millones de nuevos diagnósticos de cáncer anuales, un aumento del 61% con respecto a 2023, junto a los citados 18,6 millones de muertes, cifras que subrayan la necesidad de intensificar las políticas de prevención y diagnóstico precoz.

España, entre los países con menor incidencia

En el contexto europeo, España registró en 2023 una de las tasas de incidencia de cáncer más bajas, con 289 casos por cada 100.000 habitantes. En comparación, Francia presentó 390, Alemania 328 y Estados Unidos 341. En cuanto a mortalidad, España contabilizó 117 muertes por cáncer por cada 100.000 habitantes, una cifra ligeramente superior a la de Estados Unidos (114) pero inferior a la de Alemania (133) y Francia (136).

Entre 1990 y 2023, los casos de cáncer en España aumentaron un 4,4%, mientras que la mortalidad descendió un 28%. Estos datos están ajustados por edad, por lo que el envejecimiento de la población no influye en esta variación, que se considera representativa de la evolución real de la enfermedad en el país.

Países con menos recursos, los más afectados

El estudio revela que la carga del cáncer se distribuye de forma desigual. Aunque en los países de ingresos altos y medios la tasa de mortalidad ajustada por edad ha disminuido un 24% desde 1990, en los países de bajos ingresos ha aumentado en el mismo porcentaje. En los países de ingresos medios, el aumento ha sido del 29%.

En 2023, Líbano fue el país con el mayor incremento porcentual en las tasas estandarizadas de incidencia y mortalidad. En contraste, Emiratos Árabes Unidos registró la mayor disminución en incidencia ajustada por edad, y Kazajistán, la mayor reducción en mortalidad.

La investigadora principal, Lisa Force, del IHME de la Universidad de Washington, advierte que garantizar una atención equitativa en todo el mundo exigirá mejorar el acceso a diagnósticos precisos, tratamientos adecuados y cuidados paliativos de calidad.

Factores de riesgo prevenibles y diferencias por sexo

En 2023, 4,3 millones de muertes por cáncer estuvieron vinculadas a factores de riesgo modificables. El tabaco fue el principal, siendo el responsable del 21% de los fallecimientos. Otros elementos destacados fueron la dieta, el alcohol y el nivel de azúcar en sangre.

En los países de bajos ingresos, el principal factor de riesgo fue el sexo inseguro, relacionado con el 12,5% de todas las muertes por cáncer. Por sexos, el 46% de las muertes en hombres se debió a factores prevenibles como el consumo de tabaco o alcohol, mientras que en mujeres esta proporción fue del 36%, con un peso relevante del tabaco y las infecciones de transmisión sexual.

Para Theo Vos, coautor del estudio, estos datos demuestran que cuatro de cada diez muertes por cáncer podrían evitarse si se actuase de forma más decidida sobre estos factores.

Tipos de cáncer más frecuentes y mortales

El cáncer de mama fue el más diagnosticado en 2023 a nivel mundial, mientras que el cáncer de pulmón (incluyendo tráquea y bronquios) se mantuvo como la primera causa de muerte por esta enfermedad. En España, el cáncer de pulmón fue también el más letal, seguido del de colon y recto, el de próstata, el de mama y el de estómago.