Mónica García exige datos sobre cribados tras años sin actualizar la Estrategia del Cáncer

La polémica abierta por el Ministerio de Sanidad de Mónica García en torno a los cribados de cáncer no es un accidente comunicativo: es el enésimo episodio de una estrategia que utiliza la salud —y en este caso el cáncer— como herramienta de confrontación política.

El episodio ha provocado una reacción inmediata de sociedades científicas, que han tenido que recordar algo tan básico como que la prevención salva vidas. Lo decía con claridad la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS): "La prevención salva vidas, reduce desigualdades y fortalece la sostenibilidad del sistema. Es la mejor inversión que un país puede hacer por su salud y su futuro".

La prevención, un principio científico que el Ministerio parece olvidar

En un comunicado contundente, la SEMPSPGS pedía "confiar plenamente" en los programas de cribado y exigía situar la prevención "en el centro de las políticas públicas".

La evidencia es abrumadora: los cribados han salvado cientos de miles de vidas en Europa y están respaldados por estudios de alto impacto. El UK Breast Screening Programme, evaluado en The Lancet, demostró reducciones sustanciales de mortalidad.

Pero mientras la ciencia avanza, el Ministerio de Mónica García parece más preocupado por generar titulares que por actualizar estrategias o reforzar unidades de prevención.

Una ofensiva política disfrazada de preocupación sanitaria

La maniobra del Ministerio es clara: exigir datos a las comunidades —especialmente a las gobernadas por el PP— para construir un relato político de supuesta falta de transparencia. Y hacerlo cuando España lleva cuatro años sin actualizar la Estrategia en Cáncer del SNS, paralizada desde 2021.

Madrid rechazó entregar los datos mientras no existieran criterios homogéneos y herramientas comunes. La consejera Fátima Matute fue clara: "Las comunidades autónomas y el Ministerio deben trabajar siempre de forma coordinada, leal y transparente", reclamando recuperar "la lealtad institucional y el funcionamiento cooperativo del sistema sanitario español". Difícilmente puede haber cooperación cuando el Ministerio actúa, según Madrid, con "actuaciones unilaterales".

Y la paradoja es evidente: el propio Ministerio reconoce en sus informes "grandes diferencias de cobertura y participación" entre Comunidades, pero no ha hecho nada desde 2021 por armonizar o mejorar los programas. Eso sí, ahora exige datos "urgentes" para un informe cuyo objetivo político resulta más que evidente.

El Ministerio preocupado por los cribados… después de ignorarlos durante años

Si la preocupación fuera real, España no estaría incumpliendo desde 2022 las Recomendaciones de la Unión Europea para ampliar la detección precoz a seis tipos de cáncer que representan más del 55 % de los diagnósticos.

Mientras la UE recomienda:

Ampliar el cribado de mama hasta 74 años.

Introducir resonancias en mamas densas.

Implantar cribado de cáncer de pulmón.

Extender PSA para próstata.

Reforzar cribado de cérvix con VPH.

Estudiar cribado de cáncer gástrico.

España sigue ofreciendo exclusivamente los tres programas mínimos de hace más de una década: mama (50–69), cérvix (citología) y colorrectal (sangre oculta en heces).

Ni ampliaciones.

Ni mejoras.

Ni homogeneización.

Ni estrategia actualizada.

La Sociedad Española de Neumología (SEPAR) desmontó el informe del Ministerio que desaconsejaba el cribado de pulmón, calificándolo de metodológicamente "discutible" y recordando que la evidencia internacional sí lo avala.

Conclusión: España va a la cola de Europa porque el Gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes.

El problema tiene nombre propio: Javier Padilla

Y lo más chocante: quien firma y exige los datos a las comunidades no es un técnico neutral, sino el secretario de Estado Javier Padilla, conocido por su negacionismo del cribado de cáncer de mama.

Todo ello publicado en artículos, redes y entradas de blog. Entre sus frases estrella:

• "Si te tocas las tetas, que sea solo por gusto"

• "Es mejor masturbarse que autoexplorarse"

• "Día Mundial de vender falsas certezas y sobreestimar los beneficios del cribado"

• "Lo del cribado del cáncer de mama no sirve para nada"

Es difícil encontrar mayor contradicción institucional: el Gobierno se declara súbitamente preocupado por los cribados mientras coloca como responsable de pedir datos al mayor negacionista público de su utilidad. Y Mónica García, que ya retrasó la financiación de fármacos contra el cáncer, guarda silencio.

Mientras tanto, el cáncer avanza

Los datos lo confirman. En 2024, el cáncer fue la primera causa de muerte en España: 26,6 % de todas las defunciones, según el INE .

En 2025, la SEOM estima 296.103 nuevos casos, un 3,3 % más que el año anterior. Y entre los más diagnosticados están aquellos donde los cribados salvan más vidas: mama, colon, pulmón y próstata.

En este escenario, España debería ampliar programas, reforzar registros, fortalecer unidades y aumentar especialistas. Pero mientras Europa avanza, aquí discutimos porque Mónica García ha decidido abrir un conflicto artificial con determinadas comunidades, en vez de liderar una estrategia nacional seria.

El cáncer no es un arma política

La prevención no puede depender del oportunismo político de un Gobierno que lleva años sin actuar. No puede ser que la Estrategia del Cáncer siga congelada desde 2021. No puede ser que España ignore recomendaciones europeas clave. Y no puede ser que quien ha cuestionado públicamente los cribados sea quien ahora los supervise.

El cáncer no entiende de rivalidades partidistas. Pero el Ministerio de Sanidad, por desgracia, sí.