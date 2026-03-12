La razón por la que la fruta se vuelve marrón al cortarla: un mecanismo de defensa

Cortar una pieza de fruta parece una acción simple, pero en ese momento comienza un proceso químico invisible que explica por qué muchas frutas cambian rápidamente de color. El tono marrón que aparece en alimentos como la manzana o el aguacate no es señal de descomposición inmediata, sino el resultado de una reacción natural llamada pardeamiento enzimático.

Este fenómeno se produce cuando las células internas de la fruta se rompen. En su interior existen distintas sustancias que normalmente permanecen separadas, pero al cortar o golpear la fruta esas barreras celulares desaparecen y los compuestos comienzan a interactuar entre sí y con el oxígeno del aire.

El encuentro entre enzimas y oxígeno

Dentro de las células de muchas frutas conviven dos elementos clave: compuestos fenólicos y una enzima llamada polifenol oxidasa. Mientras la fruta permanece intacta, ambos permanecen separados.

Sin embargo, al cortar o morder la fruta las paredes celulares se rompen. En ese momento la enzima entra en contacto con los compuestos fenólicos y, además, con el oxígeno del aire.

Esta combinación desencadena una reacción química en la que los fenoles se transforman en moléculas llamadas quinonas. Estas sustancias son altamente reactivas y terminan agrupándose entre sí para formar pigmentos oscuros.

El resultado final es la aparición de compuestos similares a las melaninas, responsables del característico color marrón que aparece en la superficie de la fruta.

Un mecanismo natural de defensa

Aunque pueda parecer un proceso negativo, el pardeamiento enzimático forma parte de los mecanismos de defensa de las plantas. Cuando la fruta sufre un daño —como un corte o un golpe— esta reacción química ayuda a proteger el tejido expuesto frente a microorganismos, insectos o infecciones.

La formación de esos pigmentos oscuros crea una especie de barrera natural que dificulta el crecimiento de bacterias y otros organismos.

Por eso, el cambio de color que vemos en una fruta cortada no significa necesariamente que esté estropeada. En la mayoría de los casos sigue siendo segura para el consumo, aunque su aspecto o sabor puedan alterarse ligeramente.

Por qué unas frutas se oxidan más rápido que otras

No todas las frutas reaccionan de la misma manera al contacto con el aire. La velocidad del pardeamiento depende principalmente de la cantidad de enzima polifenol oxidasa presente en cada especie.

Frutas como el aguacate o la manzana contienen niveles relativamente altos de esta enzima, por lo que se oscurecen con rapidez después de cortarse. En cambio, los cítricos apenas sufren este proceso.

El motivo es doble: tienen menos cantidad de la enzima responsable del pardeamiento y además presentan un pH más ácido, lo que reduce la actividad de esas reacciones químicas.

El truco del limón y otros métodos para evitarlo

Uno de los remedios más conocidos para evitar que la fruta se oscurezca consiste en añadir unas gotas de zumo de limón. Este método funciona gracias a la presencia de ácido ascórbico, más conocido como vitamina C.

La vitamina C actúa como antioxidante, reaccionando con el oxígeno antes de que este pueda participar en el proceso de oxidación de la fruta. Además, el ácido del limón reduce el pH de la superficie, lo que inhibe la actividad de la enzima responsable del pardeamiento.

Existen también otras formas de ralentizar este fenómeno. Sumergir los trozos de fruta en agua puede crear una barrera física que limita el contacto con el oxígeno. Guardarlos en el frigorífico también ayuda, ya que las reacciones químicas se producen más lentamente a bajas temperaturas.

Otra opción consiste en cubrir la fruta con film o utilizar recipientes que reduzcan la exposición al aire.

En cualquier caso, aunque el color cambie, la fruta oxidada suele seguir siendo perfectamente comestible. Ese tono marrón no es más que la huella visible de un complejo proceso químico que se activa cada vez que la naturaleza intenta protegerse tras una pequeña herida.