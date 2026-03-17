El motivo por el que sientes náuseas y fatiga después de un entrenamiento intenso

Seguro que te ha pasado alguna vez: terminas una sesión especialmente intensa de pesas, una clase de HIIT o una carrera de larga distancia y, a las pocas horas, empiezas a sentirte extraño. No es solo el cansancio lógico del esfuerzo; es algo más. Sientes escalofríos, un ligero malestar general, pesadez en las articulaciones y una fatiga que se parece sospechosamente a los primeros síntomas de un proceso gripal. Sin embargo, no tienes fiebre ni congestión. Bienvenido al fenómeno conocido informalmente como la "gripe del entrenamiento".

Aunque el nombre pueda sonar alarmante, no se trata de una infección vírica real, sino de una respuesta fisiológica compleja de tu organismo ante un estrés físico que ha superado sus límites habituales. En esencia, el cuerpo prioriza la supervivencia y el rendimiento muscular sobre el funcionamiento de otros órganos.

El papel de las citoquinas: la inflamación es la clave

Para entender por qué nos sentimos "enfermos" sin estarlo, debemos mirar hacia nuestro sistema inmunitario. Cuando realizamos un ejercicio muy intenso o al que no estamos acostumbrados, se producen microrroturas en las fibras musculares. Esto es algo normal y necesario para progresar, pero el cuerpo lo interpreta como una lesión que debe reparar de inmediato.

Para acudir al rescate, el organismo libera unas proteínas llamadas citoquinas proinflamatorias. Estas sustancias son las mismas que el cuerpo utiliza para combatir un virus real. Su función es movilizar al sistema inmune y generar una respuesta inflamatoria controlada para reparar los tejidos. El problema es que, cuando la liberación de citoquinas es masiva, estas circulan por todo el cuerpo enviando al cerebro señales de "malestar general" idénticas a las de una gripe.

Isquemia y acidosis: por qué aparecen las náuseas

Sentirse enfermo no solo afecta a los músculos; el sistema digestivo es uno de los grandes damnificados. Durante el esfuerzo máximo, el corazón bombea sangre principalmente a los músculos, pulmones y corazón, reduciendo el flujo sanguíneo hacia el estómago e intestinos hasta en un 80%. Esta "isquemia esplácnica" es la responsable directa de las náuseas y el revuelto estomacal postentreno.

A esto se suma la acidosis metabólica. Al realizar un esfuerzo límite, los músculos producen ácido láctico más rápido de lo que el cuerpo puede eliminarlo. Este entorno ácido es interpretado por el cerebro como algo "tóxico", desencadenando náuseas como mecanismo de defensa para que detengas la actividad.

Ventana abierta: el sistema inmune bajo mínimos

Existe otra teoría complementaria conocida como la "ventana abierta". Tras un esfuerzo físico agónico, el sistema inmunitario experimenta un bajón temporal. Durante las 3 a 24 horas posteriores al ejercicio, los niveles de linfocitos (las células que nos defienden) caen por debajo de lo normal.

En este estado de inmunosupresión transitoria, el cuerpo dedica toda su energía a la recuperación muscular, dejando los "muros de la ciudad" algo desprotegidos. Si a esto le sumas el aumento del cortisol —la hormona del estrés, que es un potente inmunosupresor—, tienes el cóctel perfecto para esa sensación de fragilidad extrema.

El factor glucógeno y la deshidratación

La química interna también juega su papel. Cuando vaciamos las reservas de glucógeno (la energía almacenada en músculos e hígado), el cuerpo entra en estrés metabólico. La falta de glucosa disponible para el cerebro provoca mareos, irritabilidad y la famosa "niebla mental". Por otro lado, la pérdida masiva de sodio y fluidos a través del sudor genera una deshidratación que el sistema nervioso central confunde con el inicio de una enfermedad, respondiendo con dolores de cabeza y escalofríos.

Cómo prevenir el "choque" físico

Alimentación: Evita sólidos 1-2 horas antes de la alta intensidad para no comprometer el flujo sanguíneo digestivo.

Recuperación activa: No ignores la ventana metabólica; ingerir carbohidratos y proteínas al terminar ayuda a frenar la respuesta inflamatoria excesiva.

Progresión: Evita cambios bruscos en la rutina para que tu cuerpo no entre en estado de shock.

Si los síntomas incluyen fiebre alta (más de 38 °C) o persisten más de 48 horas, es probable que no sea solo el gimnasio y que realmente hayas contraído un virus. Pero si el malestar remite tras una noche de sueño reparador de 8 horas, simplemente has recibido un mensaje de tu cuerpo: hoy has llegado al límite.