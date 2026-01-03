Eusebio Nieva alerta: "EEUU y China compiten por liderar la ciberseguridad"

La ciberseguridad afronta un 2026 decisivo: más ataques, más grupos y la IA como nueva arma Eusebio Nieva, director técnico de Check Point en España, alerta de un escenario complejo pero previsible

La ciberseguridad entra en 2026 con un panorama tan desafiante como familiar. Así lo advierte Eusebio Nieva, director técnico de Check Point, quien señala que las amenazas "no van a cambiar demasiado", pero sí serán más sofisticadas. Los ciberataques que hoy funcionan seguirán presentes, aunque reforzados por nuevas técnicas y por el uso intensivo de inteligencia artificial, tanto para automatizar ataques como para hacerlos más difíciles de detectar.

La IA, doble filo: ayuda a proteger y a atacar

Nieva subraya que la inteligencia artificial se ha convertido en un arma clave para ciberdelincuentes y defensores. Si antes las estafas podían detectarse por errores de idioma o redacción, ahora la IA genera mensajes perfectos, personalizados y prácticamente indetectables, lo que "sube la barrera de reconocimiento de amenazas y baja la barrera de entrada para los atacantes".

Al mismo tiempo, la IA es una herramienta fundamental para los sistemas de protección, permitiendo detectar patrones, anticipar amenazas y generar respuesta temprana. El reto, recuerda, es que la ciudadanía sea consciente de que la IA "siempre responde, aunque no siempre diga la verdad", por lo que insiste en desconfiar de comunicaciones no solicitadas.

En comparación con Estados Unidos y China, Europa va por detrás en desarrollo de inteligencia artificial, aunque destaca por marcos regulatorios avanzados como NIS2 o la AI Act. Estas normativas obligan a empresas e instituciones a reforzar sus sistemas de protección y a asumir responsabilidades directas en caso de incidentes.

¿Quién está detrás de los ciberataques?

Según Nieva, los ataques actuales proceden de cuatro grandes perfiles:

• Aficionados o actores individuales, con conocimientos técnicos pero impacto limitado.

• Activistas y hacktivistas, especialmente activos en contextos políticos o de conflicto.

• Grupos criminales profesionales, organizados como empresas, orientados casi siempre al beneficio económico y hoy más fragmentados que nunca.

• Actores estatales, especialmente ligados a Rusia y China, centrados en espionaje y operaciones estratégicas.

En este contexto, las elecciones, infraestructuras críticas y servicios esenciales seguirán siendo objetivos prioritarios.

Contraseñas: cuenta atrás en marcha

Nieva reconoce que el final de las contraseñas tradicionales se acerca, pero no será inmediato. A medio plazo, tecnologías como passkeys o sistemas biométricos avanzarán hacia un modelo "passwordless", aunque hoy la implantación completa aún no es viable.

El gran reto para empresas y ciudadanos

Nieva insiste: la ciberseguridad no es solo tecnología. La formación del usuario sigue siendo clave. No reutilizar contraseñas, desconfiar de correos sospechosos y reconocer intentos de phishing puede evitar "hasta el 80% de los problemas". A nivel empresarial, la prioridad debe ser invertir en tecnología preventiva, detección temprana y protección de infraestructuras críticas.

Y la amenaza cuántica ya asoma

Aunque la computación cuántica aún no está extendida, Nieva advierte que su impacto será determinante. La criptografía actual quedará obsoleta y ya hay actores que almacenan datos cifrados hoy para descifrarlos mañana. Gobiernos y sectores estratégicos, asegura, deben empezar a prepararse.

La conclusión es clara: en 2026 la ciberseguridad no será un lujo, sino una necesidad estructural. Los ataques no desaparecerán, pero la capacidad de anticiparlos, mitigarlos y afrontarlos marcará la diferencia entre un incidente controlado o una crisis nacional.