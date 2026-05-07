Apple prueba unos AirPods Pro con cámaras de inteligencia artificial conectadas a Siri

Apple se encuentra inmersa en la fase de pruebas avanzadas para el lanzamiento de una nueva generación de sus populares auriculares inalámbricos. Según ha revelado Bloomberg, la compañía tecnológica tiene prácticamente finalizados el diseño y las especificaciones técnicas de los futuros AirPods Pro, que incorporarán cámaras impulsadas por inteligencia artificial. Este avance sitúa al dispositivo a las puertas de iniciar su etapa de producción en masa.

La principal y más llamativa novedad de este proyecto radica en la integración de sensores visuales en la estructura de los auriculares. Sin embargo, su función difiere radicalmente de lo que los usuarios podrían esperar en un primer momento. El objetivo de estas lentes no es capturar recuerdos, sino recopilar información constante del entorno físico del usuario para transmitirla en tiempo real al asistente digital de la firma de Cupertino.

En este sentido, la empresa ha querido trazar una línea clara respecto a la privacidad y el uso del dispositivo. Las cámaras integradas carecerán por completo de la capacidad técnica para realizar fotografías convencionales o grabar secuencias de vídeo. Su arquitectura y programación están diseñadas exclusivamente para operar como "los ojos del asistente digital Siri", proporcionando un contexto visual que permita a la inteligencia artificial comprender mejor la situación de quien los lleva puestos.

El propósito fundamental de esta innovación es facilitar una interacción mucho más natural y útil entre el ser humano y la máquina. Los usuarios tendrán la posibilidad de formular preguntas directas sobre los objetos que se encuentran dentro de su campo visual. A modo de ejemplo, una persona podría situarse frente a los ingredientes disponibles en su cocina y consultar al asistente sobre qué recetas específicas podría preparar para la cena, emulando así las capacidades de análisis de imagen que ya ofrecen los chatbots más avanzados del mercado.

Para garantizar la transparencia y evitar problemas de privacidad con terceros, Apple ha implementado una solución de hardware específica. El dispositivo contará con un pequeño indicador LED que se iluminará de forma visible siempre que los auriculares estén recopilando y enviando datos visuales a la nube o al teléfono. Esta medida de seguridad es similar a la adoptada en las gafas inteligentes desarrolladas por Meta, aunque estas últimas sí permiten la grabación multimedia.

El desarrollo de esta ambiciosa apuesta tecnológica no es reciente. Los ingenieros de la compañía llevan aproximadamente cuatro años trabajando en secreto para miniaturizar los componentes y optimizar el consumo de batería. Aunque las previsiones iniciales situaban el anuncio comercial en la primera mitad del año 2026, el calendario de lanzamiento ha sufrido modificaciones. Finalmente, la presentación se ha pospuesto para hacerla coincidir de forma estratégica con la llegada del sistema operativo iOS 27, cuyo despliegue está previsto para el mes de septiembre de ese mismo año.

Con este movimiento, Apple busca consolidar el rotundo éxito comercial que han supuesto los AirPods desde su debut original en 2016. Además, la integración de hardware visual y software avanzado representa un paso crucial en su estrategia corporativa para competir frente a gigantes tecnológicos como OpenAI, Google o la propia Meta, en un mercado de dispositivos portátiles impulsados por inteligencia artificial que no deja de crecer y evolucionar de forma acelerada.