Así es 'Atomic Heart', el juego retrofuturista inspirado en la URSS

El desarrollador ruso Mundfish nos ofrece una generosa muestra de los avances que se están realizando con Atomic Heart, un juego de rol y acción que nos llevará a una versión alternativa de la Unión Soviética en la década de 1950. Con elementos claramente inspirados en la serie de videojuegos creada por Ken Levine, BioShock, la narrativa de la obra traslada a los jugadores a un mundo retrofuturista, en el que conviven elementos de alta tecnología con una marcada estética retro.

El clip de vídeo compuesto para mostrar la evolución del juego, deja muestras de un mundo repleto de amenazas robóticas que persiguen al protagonista tanto por tierra como por aire de forma incansable. Para defenderse, los jugadores podrán utilizar tanto armas cortas convencionales como ametralladoras y otros instrumentos bélicos de mayor peso, así como una serie de habilidades "sobrenaturales" entre las que se incluye disparar rayos desde las manos o hacer levitar objetos.

Otro de los aspectos que destaca a Atomic Heart es el hecho de no respetar ningún límite físico o tecnológico en la construcción de sus escenarios y desafíos. A juzgar por la muestra configurada por los desarrolladores para ofrecer una idea ligera de la aventura, esta también promete desafiar los aspectos psicológicos del protagonista, confundiéndolo hasta llevarlo a dudar sobre lo que realmente está sucediendo.

Pero no todo está dicho de cara a su estreno, ya que, hasta el momento, la producción también se reserva algunos aspectos de la experiencia, por ejemplo, la duración de la campaña o las opciones de rejugabilidad. Sin embargo, desde la desarrolladora prometen que la versión final contará con más de 30 tipos de armas (tanto cuerpo a cuerpo como de fuego) para hacer frente a un ecosistema de enemigos movidos por una inteligencia artificial que les impulsa a comunicarse entre ellos y coordinarse para dar caza a nuestro protagonista independientemente en el lugar en el que se encuentre. Una experiencia que se dotará de un mayor grado de inmersión gracias a varias composiciones de Mick Gordon, reconocido artista cuyos trabajos previos se pueden encontrar en bandas sonoras tan potentes como las de Doom y Doom Eternal.

Si bien la fecha de lanzamiento concreta del juego no se ha revelado, desde Mundfish afirman que se estrenará en el periodo que comprende el último trimestre de 2022. Es decir, si no hay cambios, el juego debería estar disponible entre septiembre y diciembre de este año. Atomic Heart tiene versiones confirmadas para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X y PC (con lanzamiento directo en Game Pass en las plataformas de Microsoft)