¿La próxima Xbox será básicamente un PC con Windows? Eso sugieren las últimas filtraciones.

Los indicios sobre el futuro de Xbox están cobrando cada vez más fuerza y señalan que la próxima consola de Microsoft sería básicamente un PC con Windows. Según apuntan nuevas filtraciones en torno a la Casa de Redmond difundidas por varios medios especializados internacionales, esta posible dirección implicaría cambios respecto a los precios a corto plazo o los ciclos de lanzamiento de consolas tal y como los conocemos hoy.

Windows como eje nuclear

Jez Corden, de Windows Central, apunta que han obtenido información que refuerza las filtraciones sobre las características del dispositivo, que funcionaría con un sistema operativo Windows al que se aplicaría una capa de interfaz simplificada para replicar la experiencia de una consola doméstica.

El proyecto probado en la portátil ROG Xbox Ally X, que cuenta con una versión adaptada de Windows específica para la gestión y ejecución de videojuego, se llega a considerar como el "antecedente" de esta nueva plataforma.

Convergencia total de plataformas

La novedad más representativa reside en el carácter aperturista de la nueva consola, puesto que tendría la capacidad de ejecutar juegos comprados en tiendas de PC, como Steam y Epic Games Store. Al mismo tiempo, mantendría la compatibilidad con el catálogo de títulos anteriores, algo que permitiría acceder a obras de todas las generaciones anteriores, desde Xbox original hasta la actual Series X|S.

Esta fusión entre el ecosistema Xbox y la plataforma Windows se establece como una estrategia de Microsoft para generar mayores beneficios, puesto que la dirección de la compañía exige márgenes que ronden el 30%. Si tenemos todos estos factores en cuenta, parece que el futuro del hardware de Xbox estaría ligado a la integración de tecnologías, tiendas y entornos de terceros, dando un giro respecto al modelo de ecosistema cerrado que ha caracterizado a la industria del ocio electrónico hasta el momento.

De compras desde mi Xbox

El funcionamiento de las tiendas de videojuegos en el nuevo dispositivo aún no se ha concretado, pero se especula con la coexistencia de varias de estas plataformas en el sistema. Una tienda estaría centrada en la distribución de los productos para PC de nueva generación, mientras que otra mantendría el catálogo nativo de juegos de consola en la aplicación Xbox.

La estructura permitiría a Microsoft captar las ventas de licencias duales siempre que fuera posible. Es decir, que el usuario podría elegir comprar un juego en la tienda de PC o en la tienda tradicional, ambas funcionando con el mismo equipo. La presidenta de Xbox, Sarah Bond, ya ha dejado pistas sobre esta política al referirse al próximo hardware como una experiencia abierta "muy bien elaborada". Esto se alinea con la idea de producir sistemas que sean rentables por sí mismos.

A medio camino entre consola y PC

La transición a un modelo basado en PC podría representar una de las mayores transformaciones de la marca Xbox desde su creación. Es cierto que Microsoft podría consolidar sus ecosistemas en una única plataforma combinando la libertad del PC con el acceso simplificado de la consola. Pero ¿funcionará? Eso es otro asunto que solo el tiempo y el mercado resolverán.