Sony proyecta extender el ciclo de vida de PS5 más allá de la próxima generación

Durante la última junta de resultados de Sony, la directora financiera, Lin Tao, ha precisado que PS5 se encuentra "en el medio de su ciclo de vida". Además, añadió que la compañía mantendrá inversiones en la generación actual para extender el ciclo de la consola. Si atendemos a las consideraciones de la casa de Tokio, la presencia de una considerable base de jugadores activos indica que PS5 aún goza de un gran potencial de crecimiento, incluso con la próxima generación comenzando a producir titulares.

A largo plazo

Desde la ejecutiva se argumenta que el objetivo, además de mantener la relevancia de PS5, también busca expandir su presencia en el mercado global ofreciendo experiencias atractivas tanto para los jugadores veteranos como para los nuevos consumidores. "Hemos observado que la vida útil de las consolas modernas se ha ido alargando cada vez más. PS4, por ejemplo, lanzada en 2013, aún mantiene una base de jugadores activa más de una década después. Esto demuestra que existe margen para extender el ciclo de vida de una consola y explorar plenamente su potencial", afirmó Tao.

La pandemia y el estreno de PS5

Desde su lanzamiento en noviembre de 2020, PS5 se ha enfrentado a problemas logísticos y de producción debido, para empezar, a la pandemia de COVID-19, que retrasó el inicio de la generación y dificultó la reposición de unidades en el mercado. A pesar de ello, la consola logró consolidarse estableciendo una base con margen de crecimiento en los próximos años.

Sus directivos ahora valoran opciones para lanzar nuevos modelos y posibles revisiones del mismo hardware, al tiempo que amplía su catálogo de juegos exclusivos, reforzando así el ecosistema PlayStation. El sector sitúa una eventual sucesora a partir de 2027–2028, sin confirmación oficial, de modo que la consola actual podría mantener un ciclo de vida muy generoso.

Un centro de entretenimiento

Esta postura deja patente la intención de Sony a la hora de maximizar la vida útil de la consola mediante la continua inversión en contenido, funciones, aplicaciones y servicios en línea. Además, la empresa quiere impulsar la consola como centro de entretenimiento completo, con lanzamientos exclusivos, soporte para servicios e integración con nuevas funciones de software y hardware.

Con este planteamiento, PS5 puede consolidarse como una de las generaciones más longevas de la historia brindando a los jugadores novedades interesantes durante muchos años, incluso superada la transición a la próxima generación de consolas. ¡Larga vida a PS5!