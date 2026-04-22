Tal y como adelantamos, Microsoft baja el precio de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass

A raíz de las declaraciones de la nueva directora ejecutiva de Microsoft Gaming, Asha Sharma, hace tan solo unos días barajamos la posibilidad de una rebaja del precio de las suscripciones Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass, algo que finalmente se ha confirmado. Así, Game Pass Ultimate pasa de 26,99 a 20,99 euros al mes, mientras que PC Game Pass baja de 14,99 a 12,99 euros mensuales.

Así quedan los precios en España

Game Pass Ultimate: antes 26,99 €/mes y ahora 20,99 €/mes

PC Game Pass: antes 14,99 €/mes y ahora 12,99 €/mes

Adiós al estreno anual de 'Call of Duty'

No obstante, no todo son buenas noticias, porque los de Redmond confirman que, a partir de este año, ya no se incluirán en el servicio los nuevos juegos de la franquicia 'Call of Duty' en su lanzamiento. Es decir, al optar por Game Pass Ultimate, los suscriptores seguirán teniendo acceso a cientos de juegos en consola y PC, las funciones multijugador en línea, incentivos dentro del juego, descuentos y los principales lanzamientos de la casa desde el primer día. A eso se suma que los títulos de la serie 'Call of Duty' ya disponibles seguirán dentro del servicio. Microsoft explica que los próximos juegos de la franquicia de disparos continuarán llegando a Game Pass, aunque ya no lo harán el mismo día de su salida y su incorporación queda reservada para la campaña navideña del año siguiente, es decir, alrededor de doce meses después.

Revisión de cuotas

En la práctica, el cambio deja una rebaja en la cuota mensual de Game Pass Ultimate y PC Game Pass, pero también una espera mayor para las siguientes entregas de una de las series más populares del catálogo. Los títulos de 'Call of Duty' que ya están disponibles seguirán dentro del servicio, mientras que los próximos pasarán a incorporarse más adelante. En su comunicado oficial, Microsoft sostiene que no hay una fórmula válida para todo el mundo, pero defiende que esta medida responde a buena parte de los comentarios recibidos hasta ahora.