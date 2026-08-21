GeForce NOW ya es oficialmente compatible con Firefox

Los mandos técnicos de NVIDIA y Mozilla han confirmado que la compatibilidad oficial con GeForce NOW ya está disponible en Firefox para Windows. Esto quiere decir que será posible acceder al servicio de juego en la nube directamente a través del navegador, sin necesidad de usar la aplicación específica para este sistema operativo.

Tras llegar mucho antes a navegadores basados en Chromium como Chrome, Edge u Opera GX, Firefox finalmente se ha sumado a la lista de navegadores compatibles con el servicio de juego, aunque sobre estos plazos, desde Mozilla justifican que su llegada ha requerido varios meses de trabajo conjunto entre sus ingenieros y los de NVIDIA, ya que los usuarios llevaban años solicitando este soporte de compatibilidad.

Good news. @NVIDIAGFN is now officially supported in Firefox on Windows. GeForce NOW members can stream their games directly in Firefox, with no separate app or additional downloads—just sign in, connect your gaming library and start playing https://t.co/jJdXVzg94f pic.twitter.com/uZFOB0164I — Firefox 🔥 (@firefox) August 18, 2026

Condiciones óptimas

Para utilizar el servicio, Mozilla recomienda mantener el navegador actualizado a la última versión disponible (Firefox 154) para utilizar el servicio de juego en la nube, que admite resoluciones de hasta 1440p y velocidades de fotogramas de hasta 120 FPS en el navegador para los miembros de GeForce NOW Ultimate, siempre que la conexión a internet sea lo suficientemente buena. NVIDIA establece 35 Mbps para alcanzar 2560 × 1440 a 120 FPS y requiere una latencia inferior a 80 ms respecto a sus centros de procesamiento.

Hay más de 2000 juegos disponibles en el servicio, pero es importante recordar que GeForce NOW no proporcionan por sí solo acceso a los juegos y el usuario debe disponer del título a través de una tienda o servicio, como Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox PC Game Pass o Ubisoft Connect. Para usar el servicio a través de Firefox, basta con acceder a la web oficial del servicio e iniciar sesión. Las características disponibles dependerán de la modalidad contratada.

Mozilla y NVIDIA tienen más que contar

La llegada de GeForce NOW a Firefox tendrá continuidad, ya que Mozilla ha adelantado que ofrecerá más información sobre esta vía de juego el próximo 25 de agosto, coincidiendo con la jornada en la que se celebrará Gamescom Opening Night Live. La feria se celebrará en Colonia del 26 al 30 de agosto, precedida por la ceremonia inaugural a la que acudirá Mozilla, aunque no ha explicado qué se dará a conocer, por lo que habrá que esperar para saber estas novedades.

Algo que no es nuevo es la intención del servicio de transmisión de juegos en continuar expandiéndose a nuevos entornos, ya que apenas unos días antes de estrenarse oficialmente en Firefox, la aplicación nativa para Linux abandonó su fase beta, ampliando aún más las opciones para utilizar el servicio de juego en la nube.