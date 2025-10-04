Un análisis urgente de España: De la democracia al totalitarismo

No es necesario ser un lince para saber que la calidad de la democracia en España es paupérrima. Cualquier análisis nos sitúa en los últimos lugares del mundo. No hay parámetro que nos salve de un diagnóstico "pesimista", es decir, real. Balance de poderes, democracia interna en los partidos políticos, funcionamiento de las instituciones del Estado, independencia de los medios de comunicación del Estado y de propiedad pública, autonomía del saber respecto al poder político, el grado de tensión y conflicto necesario entre la sociedad civil y el Estado, el nivel de discusión pública de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, las dependencias de todas las instituciones, incluida la Casa Real, de las decisiones de Pedro Sánchez, son otros tantos indicadores para saber que España está situada en los escalones más bajos de eso que llamamos democracia…

¿Qué es la democracia? Aparte de una forma de vida que exige autolimitación en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, hay mil fórmulas que la filosofía política ha desarrollado y la gran literatura del siglo XX ha mostrado para determinar qué es la democracia. Sin duda alguna, nada frívola es aquella regla que se fija en el nivel de democracia existente o no en el interior de los partidos políticos. El sistema político español en este punto es tan generoso en la teoría —pues el escaño es propiedad del diputado y no del partido— como pusilánime en la práctica. A quien se sale del carril marcado por el jefe del partido, se le excluye y punto. Lo normal es, pues, reírse con escepticismo si alguien esgrime esta noción para analizar la calidad de nuestra democracia. Algo que debiera verse con toda normalidad, como la pluralidad de opiniones y criterios en el interior de los partidos, se nos presenta como algo anormal. Hasta ahí ha llegado el grado de encanallamiento del sistema político español. Lo normal es una anormalidad y viceversa.