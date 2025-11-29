El futuro de la Fiscalía General y Manuel Marchena

Es imposible confundir al más que reconocido magistrado Manuel Marchena, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con otro Manuel Marchena, socialista, que fue Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y que fue imputado por diversos delitos al comienzo del caso de los ERE, en su vertiente originaria del caso Mercasevilla. Años después fue absuelto y ahora aspira a ser rector de la Universidad de Sevilla dejando sin aclarar un reguero de sospechosas coincidencias.

Naturalmente, de Baltasar Garzón[i] a Pablo Iglesias o Irene Montero, pasando por el propio Pedro Sánchez, que insinúa sistemáticamente que prevarica, y a todo el separatismo catalán que salió condenado tras de golpe de Estado de octubre de 2017, lo acusan de ser el cerebro gris, no sólo de aquella sentencia – que decepcionó a muchos, Cayetana Álvarez de Toledo[ii] entre ellos, por la tibieza de calificar como sedición lo que parecía haber sido rebelión -, sino de la reciente condena del ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.