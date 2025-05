Manuel Marchena: "No es el momento para plantear una reforma judicial que deje la instrucción a los fiscales"

El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha presentado este lunes el libro ‘La justicia AMENAZADA’ en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Al acto, han asistido la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, así como diferentes magistrados de la Sala Penal o de la Sala de Contencioso-Administrativo del Supremo, la Audiencia Nacional o el Tribunal Constitucional.

Durante la presentación, el que fuera presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal hasta hace unos meses ha afirmado que "el problema del Ministerio Fiscal no es un problema de ahora. He trabajado con cuatro fiscal generales diferentes. El cargo del fiscal general está sometido a una presión histórica. Tenemos un problema de cultura jurídica. Sobre el modelo en el que los fiscales puedan asumir la investigación, hay que decir que ningún modelo es bueno. Aunque lo cambiásemos, seguirán las suspicacias. El juicio sobre las decisiones que toma un fiscal general u otro está marcado por su talante personal".

"La tensión entre el poder político y la estructura de la justicia es histórica. En Europa, sólo en España el que investiga es el juez de instrucción y no el fiscal. Una modificación legal en estos momentos cuando soplan vientos de desconfianza en la justicia... no es el momento para plantearse una reforma, que tendría que ser pactada por todas las fuerzas políticas", señalaba Marchena.

Respecto a los aforamientos, el magistrado del Supremo ha afirmado que "se nos ha ido la mano. Un cargo no está vestido si no estás aforado. Esto es un error. Los únicos aforamientos que estarían justificados son los constitucionales y el aforamiento regio. Yo reduciría significativamente el número de aforados. En todos los casos que hemos podidos juzgar aforados se han quejado de estar en desventaja porque no tienen recurso de apelación". Lo paradójico que significa que luego los condenados planteen ante el TJUE que no tienen doble instancia. Tenemos un desafío con los aforamientos y los responsables políticos tendrían que empezar a plantearse este debate sobre si son necesarios".

"Hemos sustituido la publicidad por la publicación. Tenemos que creernos la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme, hasta entonces debe ser proclamada su inocencia hasta que esta se menoscabe. Se ha ido a un punto en el que la publicidad va acompañada del fisgoneo colectivo. En el 1-O perseguía descartar cualquier sospecha de que ese tribunal no estaba atado al proceso constitucional. Se había alentado una duda por parte de aquellos que resultaron acusados", afirmaba.

Sobre las acusaciones populares, Marchena ha destacado que "la acción popular es un bien. La inoperancia del Ministerio Fiscal puede llevar a cabo la impunidad. Una de las amenazas a la justicia viene del uso patológico de la acusación popular. Habría que modificar el acceso a los procesos judiciales de los partidos políticos y de las asociaciones. Los partidos llevan la disputa política al mundo judicial. El daño que se está haciendo es irreparable. Habría que modificar la Ley. Si se trata de excluir a los sindicatos y partidos, habría que modificarlo mañana. Pero lo que no puede ser es la que acusación popular que reducido a un apéndice adhesivo al Ministerio fiscal que impediría sacar adelante un procedimiento si la Fiscalía no acusa. Esto supondría un retroceso del modelo constitucional de la acusación popular".

Sobre el sistema de elección del CGPJ

Por último, Marchena se ha referido al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el magistrado, "es tremendamente injusto cuestionar el papel del Gobierno de los jueces. Todos deberíamos mimar al CGPJ, la alternativa es inimaginable en España. En aquellos países en los que no hay CGPJ, los vocales los designa el ministro de Justicia".

"Es una institución que está en la permanente tensión con el poder político. Hay motivo para la esperanza. Después de esa parálisis, poco a poco con dificultades la planta judicial empieza a estar cubierta. Si se va a un cambio a la designación, que surja de una propuesta unánime del Consejo. Lo que hay que hacer es que todos nos creamos lo que es el modelo constitucional. El modelo de Isabel Perelló es una excepción", concluía.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.