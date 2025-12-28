¡Remember! 50 años de…

Francisco Franco murió hace cincuenta años. Dejó un país desarrollado y más o menos vertebrado. Unido. Los trabajadores vivían con dignidad. Las clases sociales más humildes accedían con facilidad a la universidad. La casta política no robaba tanto como en el rollo pseudodemocrático que tenemos ahora. Los sindicatos no eran tan corruptos como los actuales. Había una extensa clase media, gran invento del franquismo para amortiguar y pacificar las tensiones sociales, que está a punto de desaparecer. Entonces, cuando murió Franco, existía un horizonte de crecimiento económico, de desarrollo social y cultural y, sobre todo, el ciudadano medio tenía esperanza, eso que nos queda después de chapotear en el reino de la necesidad, pero hoy todo eso ya no existe.

La desesperanza triunfa por todas partes. Hay pocas cosas que estimulen el desarrollo moral y político de una de las sociedades más encanalladas de Europa. Aquí se hace pasar como algo corriente y normal, e incluso común con otras naciones de nuestro entorno, las mayores tropelías políticas que uno pueda imaginar. El encanallamiento se ha hecho "costumbre". Las élites políticas e intelectuales lo han impuesto como forma dominante de vida. Nuestro sistema de ideas y creencias cojea por todas partes, hasta felicitar la Navidad se ha convertido en una seña de identidad política. La ideologización de la existencia compite en maldad y estulticia con una vida cotidiana asfixiada por un gobierno totalitario, apoyado por unos "partidillos" sin otro fin que triturar, o peor, vivir de los impuestos de los españoles.