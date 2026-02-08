Memorial de "Reemplazos"

Cuando se habla del "Gran Reemplazo" o "la gran sustitución", desde la izquierda se mira hacia la derecha, hacia la derecha conservadora, incluso la liberal y, por supuesto, a la supuesta extrema derecha, un magma nebuloso apto para ser arrojado a la cara de cualquiera que discuta los postulados de la ortodoxia, políticamente correcta, de las izquierdas occidentales, sobre todo las de raigambre marxista.

No se olvide que "reemplazar" significa sobre todo "ocupar el lugar dejado por otra cosa o persona" en la plaza, esto es, quitar una cosa y poner otra en su lugar, ya sea en un mecanismo o artilugio o en un colegio o Universidad o en el Ejército, o en toda una nación. Reemplazar no es lo mismo que cambiar porque algo o alguien puede ser reemplazado para favorecer la continuidad de lo precedente, pero cambiar siempre exige un reemplazo.

Suele atribuirse el "demérito" al francés Renaud Camus, el Camus "malo", que hace algo más de una década publicó sendos libros sobre la deculturación de Europa, singularmente de Francia (quizá mejor "desculturización" en español) y el "gran reemplazo" que se adivinaba en los movimientos demográficos voluntariamente diseñados para desplazar de una vez al odioso blanco indígena europeo, singularmente francés, y todo su edificio cultural-democrático de creencias, referencias, valores, costumbres y leyes por otro esencialmente distinto e incluso contrario.