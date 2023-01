Si tienes los pies fríos durante el invierno, no es necesario poner la calefacción en todo tu hogar para lograr que sea acogedor. Para ello, pues utilizar un buen calientapiés eléctrico como el Sinnlein FWM , que te permita mantener tus pies calentitos y que te permita tener una temperatura ideal mientras que te sientas a teletrabajar o simplemente a ver la tele.

Estos son dispositivos que permiten mantener tus pies completamente calientes y normalmente tienen sistemas que protegen contra el sobrecalentamiento y un apagado automático.

¿Cuáles son los mejores calientapiés eléctricos del mercado?

Encontrar un buen calientapiés eléctrico no siempre es fácil, porque existen muchos modelos diferentes en el mercado. Para facilitarte la elección, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que hemos encontrado en el mercado para ti. Vamos con ellas:

Los mejores calientapiés eléctricos:

1. Calientapiés eléctrico Sinnlein FWM

Sin duda alguna este es uno de los mejores calientapiés eléctricos que encontrarás en el mercado, siendo ideal para el invierno. Cuenta con un total de 6 niveles de temperatura, un mando iluminado y su potencia total es de 100W. Calienta hasta la temperatura deseada en tan solo 10 minutos, y puede ser utilizado por personas con una talla de calzado hasta 46.

Incorpora un sistema de desconexión automática cuando pasan 90 minutos de uso y tiene protección contra el sobrecalentamiento para una máxima seguridad. La bota se encuentra fabricada en felpa con un forro esponjoso que se puede lavar a 30°C. Este modelo está disponible en dos colores diferentes para que escojas el que mejor se adapte a tus necesidades.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es muy suave y calentito, el tamaño es bastante bueno y cumple a la perfección con lo que promete". Por otra parte, destacan que "funciona muy bien, es totalmente recomendable, y soluciona por completo el problema de los pies fríos". Este es un modelo de muy buena calidad, y que lleva una funda que se puede lavar para mantener siempre la máxima higiene posible.

2. Calientapiés eléctrico Fishtec 861057

Este es un modelo de calentador de pies que es muy práctico y que te permite tener una herramienta de alta calidad que te permite calmar todo tipo de dolores y cansancio. Ofrece una gran comodidad, con una cubeta de calentamiento de terciopelo y una funda de piel sintética para los pies.

Tiene un total de 2 niveles de temperatura ajustables, calentándose aproximadamente a 40°C, y tiene una protección contra el sobrecalentamiento. Su forro está fabricado 100% en poliéster siendo extraíble, apto para el lavado a máquina a 30°C. Es un modelo que se adapta a todos los tamaños de pies de forma muy sencilla, y tiene un total de 2 años de garantía, por lo que podrás estar completamente tranquilo con el producto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "está bastante bien, cumple por completo con su función y los pies entran y salen muy fácilmente". También destacan que "calienta muy bien, mantiene los pies calentitos en unos pocos minutos, siendo un modelo completamente recomendado".

3. Calientapiés eléctrico Orthland FT-1616

Se trata de una manta eléctrica 2 en 1, que tiene unas medidas de 40x40cm, y que está diseñada con un bolsillo para usarla como calientapiés eléctrico. Tiene un sistema de seguridad que hará que se apague de forma automática cuando se cumplan 2 horas de uso. Está fabricado en terciopelo de alta calidad, sin desprendimientos ni formación de bolitas, siendo muy suave y sedoso al tacto.

Cuenta con un total de 6 niveles de temperatura que van desde los 40°C hasta los 60°C, y también tiene una función de temporizador de 4 niveles desde los 30 a los 120 minutos. Cuenta con una protección de aislamiento ignífuga y protección contra el sobrecalentamiento, lo que lo apagará automáticamente en caso de ser necesario. Cuenta con un cable de 2 metros de longitud, lo que permite que puedas utilizarlo en cualquier lugar.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy cómodo de utilizar, es suave y genera bastante calor, cumpliendo por completo con su función". Por otra parte, destacan que "es una gran compra, no hace falta ponerlo al máximo porque genera suficiente calor para los pies muy fríos". Este es un modelo muy práctico, que es suave y confortable y que también podrás utilizar como una manta eléctrica.

4. Calientapiés eléctrico Beurer FW20

Este es un modelo que viene con un forro interior acogedor, que ofrece un calor agradable para tus pies durante el invierno. Tiene un control de temperatura individual con 3 niveles de temperatura diferentes que se pueden configurar como prefieras, y proporcionará calor en muy poco tiempo. Tiene un sistema de apagado automático, que hace que se apague automáticamente aproximadamente a los 90 minutos desde la puesta en marcha.

Además, cuenta con sensores que evitarás el sobrecalentamiento. Es adecuado para todos los tamaños de pies, hasta la talla 47 de la EU o 12 del Reino Unido. Su forro interior se puede quitar fácilmente y se puede lavar en máquina a 30°C para mantener la higiene por completo. Para obtener una salida de calor completa se recomienda dejarlo encendido durante 30 a 45 minutos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un buen producto, con una excelente relación calidad-precio, calienta bien, es cómodo y tiene una potencia de 100W". Por otra parte, destacan que "cumple con las expectativas, la relación calidad-precio es muy buena, y calienta muy bien los pies en el invierno". Es un modelo de muy buena calidad y que se encuentra disponible en tres colores diferentes para que puedas escoger el que mejor se adapte a tus gustos.

5. Calientapiés eléctrico Navaris 54706.01.04

Se trata de una bota calentadora que te permitirá olvidarte por completo de los pies fríos. Está fabricado en lana sintética, vellón y franela que hace que sea muy suave al tacto, y viene con un regulador que te permitirá escoger entre tres niveles de temperatura diferentes. Es muy ligero, puesto que tan solo pesa 900 gramos, por lo que es muy fácil de mover a donde quiera que lo necesites.

Viene con una cubierta que puedes meter en la lavadora, extrayendo el mando de la temperatura. Su sistema de apagado automático permite que se apague de forma automática después de 1,5 horas desde que se enciende, evitando así el sobrecalentamiento del sistema. Está disponible en dos colores diferentes para que puedas elegir el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es una bota calentita, con varios niveles de temperatura, y la bota se apaga de forma automática para el ahorro energético". También destacan que "el calor que proporciona es suficiente, permite mantener la temperatura ideal para los pies, es muy cómodo y tiene un clip para evitar que el calcetín se meta por dentro". Es una gran opción a considerar, en especial porque es muy suave y se puede lavar fácilmente.

6. Calientapiés eléctrico Promed KFS-100

Esta es una funda de calefacción para pies, que cuenta con un total de 3 niveles de temperatura. Cuenta con una tecnología Turbo Heat, con una potencia de 100W y con un apagado automático después de 90 minutos. Tiene un sistema de protección contra el sobrecalentamiento, lo que evitará que se vaya a producir accidentes con el producto.

Tiene un relleno interior que es extraíble y que se puede lavar en lavadora a una temperatura de 30°C. Ofrece un calor agradable incluso en los días más fríos, lo que te permitirá relajar tus pies de una forma cómoda. Sirve para personas con pies hasta una talla 46, y tiene un práctico mando para controlar todas sus funciones.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es ideal para personas que tengan siempre los pies fríos, y en poco tiempo puedes entrar en calor". Además, destacan que "es un buen producto, calienta bastante bien los pies, el cable no es muy largo, pero es suficiente". Sin duda es muy buena opción, que te permitirá mantener tus pies calentitos de una forma muy cómoda.

7. Calientapiés eléctrico KLAS REMO NJB-01

Se trata de un modelo de calientapiés eléctrico que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Cuenta con una fibra de carbono incorporada, y su suministro de energía es mediante un puerto USB. Está fabricado con materiales de alto aislamiento térmico, y que se puede limpiar fácilmente. Tiene tres niveles de temperatura diferentes de 40°C, 50°C y de 60°C, que se ajustan simplemente con presionar un botón.

Calienta a una temperatura constante y tiene un sistema de protección contra el sobrecalentamiento o el sobrenfriamiento. Tiene un temporizador que se puede ajustar a un tiempo de 1, 2 o 5 horas, dependiendo de lo que quieras y se apagará automáticamente. Tiene una funda de pies extraíble que se puede lavar a máquina, y la parte inferior tiene un cojín para que no se vaya a deslizar cuando esté en uso.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona bastante bien, tarda unos 15 minutos en alcanzar la temperatura máxima y tiene 3 potencias de calor y tres tiempos de uso". Por otra parte, afirman que "calienta bien, es perfecto para estar sentado en el sofá, pero son un poco aparatosos si te quieres levantar y andar".

8. Calientapiés eléctrico Medisana FWS

Este es un modelo de calientapiés eléctrico que tiene un total de 6 niveles de temperatura que se pueden ajustar fácilmente. Es un modelo que es muy suave y transpirable, que permitirá satisfacer fácilmente todas las necesidades que puedas tener. Es suave y esponjoso y su forro interior se puede retirar para lavarlo a máquina a una temperatura máxima de 30°C.

Tiene un práctico mando LED y un sistema de apagado automático después de 90 minutos, para evitar el sobrecalentamiento. Tiene una potencia total de 100W, lo que proporcionará un calor rápido y agradable para tus pies. Es muy espacioso, siendo adecuado para todos los pies hasta una talla 46.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "la funda interior viene suelta, lo que permite que se pueda sacar para lavar fácilmente, y es muy suave con un ajuste de calor perfecto". También afirman que "es muy efectivo, agradable al momento de utilizarlo, y tiene un tamaño que es bastante bueno".

9. Calientapiés eléctrico MAQUITA AM502630

Si estás buscando un calientapiés eléctrico barato, no cabe duda de que este es una gran opción a tener en cuenta. Es adecuado para todos los pies hasta una talla 46, calentando rápidamente y por completo tus pies, logrando que sea muy relajante. Tiene un total de 4 niveles de temperatura desde los 25 hasta los 60°C, para que puedas configurarlo fácilmente dependiendo de tus necesidades.

Tiene un acolchado interno adicional, que es extraíble, lo que permite un desmontaje fácil simplemente abriendo 6 botones para que puedas lavarlo cuando lo necesites. Su sistema de protección contra el sobrecalentamiento evitará cualquier tipo de accidentes, y tendrás un uso seguro del aparato. Tiene un bonito diseño navideño que va muy bien con el invierno.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es calentito, cómodo, suave y práctico, funcionando bastante bien". Además, destacan que "calienta muy bien los pies, tiene un diseño navideño muy bonito y es muy fácil de usar". Esta es una gran opción a considerar si quieres un modelo barato y que tenga una buena calidad.

Recomendaciones para comprar un buen calientapiés eléctrico: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un calientapiés eléctrico, tendrás que fijarte en algunos aspectos que te facilitarán en gran medida la toma de una decisión. Dentro de los principales a tener en consideración estarán:

Temperatura que alcanzan

La temperatura mínima que alcanzan estos dispositivos es de 30°C, y algunos fabricantes afirman que sus productos pueden llegar a los 65°C. Es conveniente que sepas si el aparato tiene diferentes niveles de calor, y cómo se pueden ajustar para conseguir la temperatura ideal.

La temperatura máxima para prevenir cualquier riesgo para la piel estará como máximo en los 50°C. Más arriba nuestros tejidos pueden dañarse, y la actividad metabólica no puede conseguir reparar tus tejidos adecuadamente. Por este motivo, no se recomienda utilizar estos aparatos a una temperatura demasiado elevada para evitar daños a tu piel.

Potencia

Dependiendo de la potencia que tenga el calentador de pies será la efectividad que tenga el dispositivo al momento de calentar tus pies. Normalmente podremos encontrarnos con una potencia de 100W aproximadamente, y estos suelen alcanzar la temperatura deseada de forma rápida.

Por otra parte, también podremos encontrarnos con modelos que tienen un menor consumo, los cuales se sitúan entre los 20 y los 50W. Estos no suelen dar demasiado calor, y es la potencia típica de los modelos que tienen una conexión mediante USB.

Materiales

Los materiales son básicos a la hora de tomar una decisión de compra de un calientapiés eléctrico, puesto que deben ser aislantes térmicos y transpirables. De esta forma, se podrá retener mejor el calor, y por este motivo es que los materiales son un aspecto muy importante que tienes que considerar.

En este punto, también debes fijarte si el modelo que vas a comprar cuenta con una funda extraíble, la cual se pueda lavar. Esto con la finalidad de que se mantenga siempre la higiene, y que puedas lavar tu calientapiés siempre que lo consideres necesario.

Conectividad

Normalmente nos encontramos con una conexión de enchufe tipo F o C, que es la más habitual, en especial si es un modelo que tenga una mayor potencia. Por otra parte, también está la conexión USB, la cual es para los modelos de baja potencia, y que no calientan tanto como los otros. Por este motivo, estos no son los más recomendables al momento de escoger un calientapiés, porque no te ofrecerán una temperatura muy elevada.

¿Qué es un calientapiés eléctrico?

Un calientapiés eléctrico es un aparato que como su nombre lo indica permitirá que puedas calentar tus pies durante el invierno. Estos suelen tener un diseño de tipo calcetín que te permite meter tus pies fácilmente para utilizarlo siempre que así lo desees.

Son unos elementos imprescindibles para cualquier hogar donde se sufra de molestias por el frío. Estos incorporan en su interior unas resistencias eléctricas, que se calentarán y generarán un ambiente cálido dentro del dispositivo. Estas resistencias están completamente protegidas, para evitar cualquier tipo de quemaduras que se puedan ocasionar por el exceso de calor.

¿Para qué sirve un calientapiés eléctrico?

Los calentadores de pies normalmente son utilizados durante el invierno para mantener tus pies a una temperatura agradable. Así evitarás tener los pies fríos, lo cual puede llegar a resultar incómodo.

Dependiendo del modelo que escojas, estos pueden tener diferentes ajustes de temperatura para que puedas elegir el que más se adapte a tus necesidades. Además, algunos modelos pueden ser multifunción, por lo que podrás tener un dispositivo que te permitirá conseguir una mayor comodidad. En todos los casos, estos aparatos facilitarán estar más cómodos durante el invierno en especial si se sufre de pies fríos en esta época del año.

Ventajas de contar con un calientapiés eléctrico

Son muchas las ventajas que puedes tener al momento de utilizar este tipo de dispositivos en tu hogar. Dentro de las principales a tener en cuenta estarán:

Son muy ligeros, por lo que podrás moverlos por toda la casa fácilmente.

Tienen sistemas de seguridad para proteger contra el sobrecalentamiento.

Suelen estar fabricados en materiales hipoalergénicos y transpirables.

Cuentan con un efecto terapéutico que te permite desinflamar tus pies.

Incluyen diferentes niveles de calor.

La mayoría de modelos tienen una funda extraíble que se puede lavar fácilmente a máquina.

Su consumo es bastante bajo, por lo que no tienes que preocuparte por el recibo de energía.

Sin embargo, debemos tener en consideración que no todos los modelos tienen la misma velocidad de calentamiento. Además, si tienes los pies muy grandes, tienes que asegurarte de que el modelo que escojas sea apto para tus pies, porque normalmente estos suelen aceptar pies hasta una talla 46.

Diferentes tipos de calentadores de piés

Existen múltiples formas de mantener tus pies calientes durante el invierno, dentro de las que nos encontramos con:

Pantuflas térmicas: estas no usan electricidad y se deben calentar en el microondas por 1 minuto y medio.

estas no usan electricidad y se deben calentar en el microondas por 1 minuto y medio. Calcetines térmicos: son normalmente para el uso exterior, y suelen tener una autonomía de unas 20 horas en su nivel más bajo de potencia.

son normalmente para el uso exterior, y suelen tener una autonomía de unas 20 horas en su nivel más bajo de potencia. Plantilla calentadora: estas suelen tener unas 8 horas de autonomía, y requieren del uso con calcetines.

estas suelen tener unas 8 horas de autonomía, y requieren del uso con calcetines. Alfombrilla térmica: se calientan rápidamente, y se pueden usar con zapatos, y no suelen tener un sistema de apagado automático.

Todo dependerá de lo que estés buscando, aunque lo mejor es optar por un calientapiés eléctrico, en especial porque estos pueden hacer que tengas una gran comodidad. Además, te permiten descansar tus pies del día a día y así conseguir una gran relajación en los mismos.

¿En qué casos no se debe utilizar un calientapiés eléctrico?

A pesar de que estos aparatos tienen múltiples medidas de seguridad, y certificados de calidad. La verdad es que no son aptos para todas las personas, y no se deben utilizar en los siguientes casos:

Insensibilidad al calor.

Personas que no puedan reaccionar al sobrecalentamiento.

Diabetes.

Marcapasos.

Alteraciones en la piel.

Se están consumiendo analgésicos.

Pies hinchados, inflamados, con cicatrices o lesiones.

Niños de 0 a 3 años.

En todos estos casos, se debe evitar el uso de este tipo de aparatos en especial porque podrían producir problemas a las personas que los utilicen. Si no estás seguro, mejor pregunta a tu médico si puedes usar este tipo de dispositivos o no.

Mantenimiento que requiere un calientapiés eléctrico

Para que tu calientapiés se conserve en óptimas condiciones, lo mejor será seguir estos consejos prácticos:

Cuando no lo vayas a utilizar desconéctalo de la fuente de alimentación y guárdalo en un lugar seguro.

La funda se puede lavar a un máximo de 30°C. Los otros elementos del aparato no se pueden lavar.

No uses zapatillas dentro del aparato.

Si el cable de alimentación está dañado se debe sustituir para evitar cortocircuitos.

Siguiendo estas recomendaciones, podrás mantener tu aparato en perfecto estado, y ten por seguro que te durará por mucho más tiempo.